Таллиннскую чиновницу не пустили в Азербайджан из-за ее армянского происхождения

Каринэ Оганесян получила официальную электронную визу в составе эстонской делегации и выехала в Баку. В аэропорту азербайджанские власти обратили внимание на ее армянское происхождение и запретили ей въезд. Оганесян доставили в спецприемник, где она пробыла 12 часов, после чего ее депортировали в Эстонию.

«Подобное поведение в очередной раз показывает расистскую нетолерантность бакинских властей. Пропитанный арменофобией Баку в очередной раз проявил циничное отношение к столь чуждым для него ценностям. Надеюсь, что эстонская сторона проявит последовательность и достойно ответит на эту отвратительную историю, защитив интересы своей гражданки. Не должны остаться безразличными и европейские структуры, поскольку Эстония является членом ЕС, а Каринэ Оганесян – гражданкой ЕС», - прокомментировал инцидент посол Армении в Эстонии Тигран Мкртчян.