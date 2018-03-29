Нынешнюю сборную России по футболу сочли слабейшей в истории

«Матчи с Бразилией и Францией подтвердили наш уровень. Мы сильно уступаем лидерам мирового футбола функционально, вторые таймы завершаются не в нашу пользу. Очевидна и громадная разница в исполнительском мастерстве. Могу согласиться с теми, кто говорит, что это слабейшая сборная России в истории», — сказал Бубнов.

По мнению эксперта, с французами сборная России сыграла более качественно, чем с бразильцами. «Иногда нам даже удавались качественные комбинации в атаке. Я бы даже сказал, что у сборной есть прогресс по сравнению с первыми матчами под руководством Черчесова», — отметил он.