Фото: патрульные МуПо заметили на улицах Таллинна первый беспилотный автомобиль

Вчера, стоя в пробке на Палдиском шоссе, один из сотрудников МуПо заметил, что находившаяся за рулем соседнего автомобиля женщина держала в одной руке мороженое, а во второй — мобильный телефон. Водитель одновременно занималась тремя делами — ела мороженое, разговаривала по телефону, а также следила за окружающей обстановкой.