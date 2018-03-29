четверг, 29 марта 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Фото: патрульные МуПо заметили на улицах Таллинна первый беспилотный автомобиль

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

"Беспилотный" автомобиль на улицах Таллинна.

ФОТО: Mupo

В это сложно поверить, но на днях на улицах Таллинна был замечен первый беспилотный автомобиль, сообщает пресс-служба Муниципальной полиции.

Вчера, стоя в пробке на Палдиском шоссе, один из сотрудников МуПо заметил, что находившаяся за рулем соседнего автомобиля женщина держала в одной руке мороженое, а во второй — мобильный телефон. Водитель одновременно занималась тремя делами — ела мороженое, разговаривала по телефону, а также следила за окружающей обстановкой.

ФОТО: Mupo

МуПо напоминает, что при управлении автомобилем водителю запрещено заниматься посторонними делами, поскольку снижение концентрации за рулем может подвергнуть опасности как водителя, так и других участников движения.

Также Муниципальная полиция напомнила, что 20 марта в США под колесами беспилотного автомобиля погибла переходившая дорогу женщина. В настоящее время использование подобных автомобилей на дорогах страны запрещено.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ