Фото: патрульные МуПо заметили на улицах Таллинна первый беспилотный автомобиль

В это сложно поверить, но на днях на улицах Таллинна был замечен первый беспилотный автомобиль, сообщает пресс-служба Муниципальной полиции.
Вчера, стоя в пробке на Палдиском шоссе, один из сотрудников МуПо заметил, что находившаяся за рулем соседнего автомобиля женщина держала в одной руке мороженое, а во второй — мобильный телефон. Водитель одновременно занималась тремя делами — ела мороженое, разговаривала по телефону, а также следила за окружающей обстановкой.
МуПо напоминает, что при управлении автомобилем водителю запрещено заниматься посторонними делами, поскольку снижение концентрации за рулем может подвергнуть опасности как водителя, так и других участников движения.
Также Муниципальная полиция напомнила, что 20 марта в США под колесами беспилотного автомобиля погибла переходившая дорогу женщина. В настоящее время использование подобных автомобилей на дорогах страны запрещено.