Белый цирк: российский биатлон завершает самый скандальный сезон

Вместо Сливко в основу подняли Ульяну Кайшеву, которая в сезоне неоднократно выигрывала этапы Кубка IBU. На первом же этапе в Рупольдинге, где ижевчанка выступала, она заняла только 89-е место, а в кулуарах поползли разговоры о том, что Кайшевой перед гонкой испортили оружие. Оружие она починила к эстафете, которую сборная России провалила, хотя Ульяна на первом этапе показала лучшее у россиянок время.

Кайшеву могли сослать обратно во второй эшелон, но брать оттуда было особо некого: Светлана Миронова, блеснувшая в начале сезона девятым местом в спринте Хохфильцена, в оставшихся гонках не могла подняться выше 43-го места.

И если бы не Тюменский этап, на котором девушки выступили более-менее удачно, как, например, Дарья Виролайнен, заехавшая в цветы в пасьюте, то даже надежды на светлое завтра не осталось бы. В российских СМИ, кстати, всем было настолькобезразличны успехи россиянок, что на полном серьезе выступающую за Словакию Анастасию Кузьмину, называли россиянкой и говорили, что "россиянка" может выиграть Кубок Мира.

Если подходить исторически, то не совсем ошиблись россияне в своих "реставрационных" чувствах: Кубок мира таки взяла россиянка - финка Кайса Мякяряйнен.

Раз поговорили о Кузьминой, то надо и об Антоне Шипулине. Занявший третье место тотала, первый после богов - Бо и Фуркада, Антон весь сезон тащил на себе российскую команду, первым выиграв медаль на этапе КМ, первым победившим в этом сезоне на этапе КМ и в эстафете вытянувший сборную на бронзовые медали. Обидно, что Антон не поехал на ОИ, а после ОИ победил на этапе в Контиолахти и потом, в Норвегии и Тюмени, был не то что бледной копией самого себя, а бледнейшей.

Видимо, подводили Антона к Олимпиаде, но туда он не поехал, и назревает вопрос к тренерам: почему не скорректирован план подготовки спортсмена? Хотя, это, наверное, самая мелкая претензия к тренерским штабам как у мужчин, так и у женщин. Помните, как Антон Бабиков плакал в Тюмени после финиша, сказав , что перед глазами все плыло и ноги не ехали? Матвей Елисеев также ругал почем свет подготовку, предложенную штабом тренеров. А теперь дадим слово женщинам.

Светлана Миронова: «Я просто не чувствую в себе сил, у меня разваливается техника. Мне сложно это объяснить. Это длится весь сезон. Я чувствовала себя более-менее только на ЧЕ. Когда я финишировала в спринте Хохфильцене, я почувствовала, что пасьют просто не дойду. У меня не было сил бежать дальше. С кем бы я хотела работать? Точного ответа нет. С Норицыным я не работала. Какие еще предложат кандидатуры – не знаю», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».