Белый цирк: российский биатлон завершает самый скандальный сезон

Российский биатлон завершает свой самый скандальный, самый неудачный сезон в истории главным, по мнению тренеров и спортсменов, стартом.
Если у мужчин третье место Шипулина может быть предметом гордости, то у женщин россияне получили полную квоту только благодаря глупости Украины, не приехавшей на последний этап в Россию.
Вы думаете главный старт у российских стреляющих лыжников - Олимпиада? Нет, нет и еще раз нет - главный старт - чемпионат России в Ханты-Мансийске.
Все, кто не бегал на Олимпиаде, кто не смог по различным причинам отобраться в сборную России на Кубок мира или Европы, поборются за восемь миллионов рублей призового фонда для призеров в каждой гонке. Олимпийские премиальные...
Для тех кто не помнит - ОИ пропустили Антон Шипулин, Максим Цветков, Екатерина Юрлова и остальные лидеры, отрядив всего четверых спортсменов на Игры. По два человека в каждый гендерный сегмент.
Кто как выступил - уже и не вспомнишь, да и важно ли это... Медалей ноль. Татьяна Акимова в Пхенчхане не выдержала первой и заявила, что тренеры, которые должны были хотя бы по телефону консультировать спортсменок (да, старшего тренера сборной России, Сергея Коновалова в Корею не пригласили), ну и подбодрить там тоже после 30-х, 40-х мест было бы неплохо, напрочь забыли ее номер телефона и ни разу не звонили спортсменке в Корею.
Олимпиада закончилась, и Акимову срочно выкинули из расположения сборной, объяснив это острым заболеванием, после которого спортсменка не могла набрать оптимальные кондиции. Хотя, если заглянуть в социальные сети Акимовой, - болезнь там если и была, то спортсменка довольно быстро от нее оправилась, а вот дорога в сборную оказалась для нее закрытой. Не попала спортсменка и на чемпионат России, где в рамках Альтернативных Олимпиады будет разыгран призовой фонд, которому может позавидовать весь биатлонный мир.
Знаете, как отреагировали тренеры и эксперты на заявление Акимовой, действующей на данный момент спортсменки? Сергей Коновалов ответил, что, собственно, и незачем звонить было: находились ведь в Корее тренеры Рико Гросс и Николай Загурский. Но это тренеры мужской сборной, которым приходилось помимо своих прямых обязанностей заниматься женским биатлоном и ловить Антона Бабикова, который зайцем бегал от журналистов.
К Коновалову присоединился и Дмитрий Васильев, заявивший Акимовой : "Хотела поехать на Олимпиаду? Вот и не ной. А то страдала, что ей не звонят тренеры, не рассказали ей сказку на ночь".
Акимову, которая бегала до Олимпиады все этапы КМ, поддержала еще одна талантливая (по юниорам), подававшая надежды (в начале карьеры в сборной Росии) биатлонистка Ольга Подчуфарова. Ольге терять было нечего: как она сама рассказала, следующий сезон она пропустит. Причина - нет мотивации, нет контакта и поддержки от тренеров. Подчуфарова, кстати, как и Акимова, неоднократно заезжала на подиумы КМ, а пропала с радаров первой сборной после Пхенчхана, перед Контиолахти...
Зато накатывали на этапах абсолютно непонятно как появившуюся в сборной Викторию Сливко. Правда, объяснение, почему Сливко так долго держали в сборной и только перед чемпионатом Европы отправили на три биатлонные буквы - Кубок IBU, за который соревнуются бразильцы, перуанцы, бьющие из десяти выстрелов по семь мимо и ногами проходящие трассу на 20 минут медленнее лидеров, все-таки есть: Сливко представляет Тюмень, регион, глава которого является серым кардиналом всего российского биатлона. Рико Гросс, кстати, его протеже...
Вместо Сливко в основу подняли Ульяну Кайшеву, которая в сезоне неоднократно выигрывала этапы Кубка IBU. На первом же этапе в Рупольдинге, где ижевчанка выступала, она заняла только 89-е место, а в кулуарах поползли разговоры о том, что Кайшевой перед гонкой испортили оружие. Оружие она починила к эстафете, которую сборная России провалила, хотя Ульяна на первом этапе показала лучшее у россиянок время.
Кайшеву могли сослать обратно во второй эшелон, но брать оттуда было особо некого: Светлана Миронова, блеснувшая в начале сезона девятым местом в спринте Хохфильцена, в оставшихся гонках не могла подняться выше 43-го места.
И если бы не Тюменский этап, на котором девушки выступили более-менее удачно, как, например, Дарья Виролайнен, заехавшая в цветы в пасьюте, то даже надежды на светлое завтра не осталось бы. В российских СМИ, кстати, всем было настолькобезразличны успехи россиянок, что на полном серьезе выступающую за Словакию Анастасию Кузьмину, называли россиянкой и говорили, что "россиянка" может выиграть Кубок Мира.
Если подходить исторически, то не совсем ошиблись россияне в своих "реставрационных" чувствах: Кубок мира таки взяла россиянка - финка Кайса Мякяряйнен.
Раз поговорили о Кузьминой, то надо и об Антоне Шипулине. Занявший третье место тотала, первый после богов - Бо и Фуркада, Антон весь сезон тащил на себе российскую команду, первым выиграв медаль на этапе КМ, первым победившим в этом сезоне на этапе КМ и в эстафете вытянувший сборную на бронзовые медали. Обидно, что Антон не поехал на ОИ, а после ОИ победил на этапе в Контиолахти и потом, в Норвегии и Тюмени, был не то что бледной копией самого себя, а бледнейшей.
Видимо, подводили Антона к Олимпиаде, но туда он не поехал, и назревает вопрос к тренерам: почему не скорректирован план подготовки спортсмена? Хотя, это, наверное, самая мелкая претензия к тренерским штабам как у мужчин, так и у женщин. Помните, как Антон Бабиков плакал в Тюмени после финиша, сказав , что перед глазами все плыло и ноги не ехали? Матвей Елисеев также ругал почем свет подготовку, предложенную штабом тренеров. А теперь дадим слово женщинам.
Светлана Миронова: «Я просто не чувствую в себе сил, у меня разваливается техника. Мне сложно это объяснить. Это длится весь сезон. Я чувствовала себя более-менее только на ЧЕ. Когда я финишировала в спринте Хохфильцене, я почувствовала, что пасьют просто не дойду. У меня не было сил бежать дальше. С кем бы я хотела работать? Точного ответа нет. С Норицыным я не работала. Какие еще предложат кандидатуры – не знаю», – сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
Татьяна Акимова: "Я не чувствовала прогресса, не было мотивации, понимания тренировок. Было много тренировок, на которых хотелось понять - для чего, почему. В прошлом году мы слышали каждый день: девочки, мы делаем это, это и это. Мы получим это, это и это. Через три дня получим это, это и это. В этом году мы задавали вопросы, что мы получим, но не слышали ответов.
После первых этапов я понимала, что состояние далеко от хорошего. Полсезона прошло, а я просто не могла понять, в какой я форме. Постоянно чувствовала себя непонятно. Ясно, что надо что-то менять. В Корее я тренировалась, как Кайшева. Мы выезжали с ней вместе: проводить разные тренировки было как-то неудобно. Я подстроилась под Ульяну, ей план писал Норицын – меня это устраивало.
В прошлом году все проходило на позитиве. Ты выходишь на старт абсолютно раскрепощенная, и всем девочкам нравилось такое отношение, такая атмосфера. Была большая семья. Когда ты понимаешь, что тебе нужно на следующий год, ставишь задачи, пытаешься их решать – и у тебя внезапно все обрывается».
Ольга Подчуфарова: «Самое главное для меня – просто человеческое отношение, и я его не чувствовала. У нас есть иллюзия, что взаимопонимание достигнуто, но все пропитано каким-то лицемерием - как бы это грустно ни звучало. О тренерах нас никто не спрашивал. Мы говорили, что хотели работать с предыдущими тренерами сборной Норицыным и Ланцовым, которые в этом году работали в резерве. Даже кроссовую подготовку, имитационную работу мы почему-то проводили "греблей". Я могу это понять в мае-июне, но в июле - никак не могу.
В дальнейшем это сказывается на общей обстановке. В прошлом году мы с Норицыным и Ланцовым общались почти на равных. Они видят в нас людей в первую очередь, учитывают наше мнение, понимают, что мы можем думать и оценивать свое отношение к подготовке, к своему состоянию. Пока я тренировалась сама, чувствовала себя намного лучше, чем когда приходила в команду. Потом делала общую программу, и все заканчивалось через месяц. До конца июня я тренировалась сама, в июле потренировалась в команде. В августе была в какой-то дикой форме, так что в сентябре пошел спад – и на летнем ЧР я была не в той форме.
Но это ладно, по летним стартам никто не судит. В сентябре уехала тренироваться сама. На вкатку приехала – била копытом, самочувствие было неплохое. Но мне хватило одних сборов, чтобы опять прийти в некондицию. Глядя на нынешнюю сборную, я вспоминала себя два года назад. Те же состояния: выходишь на гонку и не можешь чего-то показать, со старта идешь и проигрываешь огромное время. Не всегда это вина спортсмена».
Теперь тренерские штабы готовятся (разумеется после главного старта сезона) к конференциям и докладам, но уже сейчас Сергей Коновалов занимает позицию, которая как бы снимает ответственность со штаба сборной, перекладывая все на плечи самих спортсменок: «В контакте со спортсменками были шероховатости, спорные моменты. Но в споре рождается истина, и это нормально, так и должно быть. Мы должны открыто говорить о многих вещах, что касается тренировок. Это было.
В Мироновой говорят эмоции. Накопилась усталость, хочется подиумов. Но смею заметить, что Миронова в Хохфильцене заезжала в десятку с кругом. Еще раз скажу, что это эмоции, нужно относиться к этому с пониманием, не цепляться за фразы. Думаю, желание спортсменок насчет тренеров будет учтено. Проще уступить и предложить им работать так, как они хотели бы».
И то, что Коновалов уже пообещал перевести в основную команду тренера Норицина, к которому вся сборная питает только положительные эмоции, - уже неплохо...
Ну а теперь о главном.
Александр Кравцов, на протяжении четырех лет бывший президентом СБР, покидает свой пост. Переизбираться в мае он не намерен. Многократный призер КМ, Олимпиад и ЧМ, вице-президент IBU Виктор Майгуров выдвинул свою кандидатуру, которая, как казалась, сможет положить конец всем распрям в российском биатлоне, но сразу же пошли комментарии, что Майгуров может делать все что угодно, но, кроме Тюмени, которая Майгурова выдвигает, есть еще 50 биатлонных регионов в России. О желании стать президентом СБР заявил и еще один прославленный биатлонист, Владимир Драчев.
Кто из них победит - предсказать трудно, как и развязку Кубка мира у женщин. С другой стороны, чем заканчивается правление звезд - уже видели. Вспомним наших дорогих биатлонных экспертов, олимпийских чемпионов Александра Тихонова и Анфису Резцову.
В пылу заочной борьбы соперники не всегда соблюдают спортивные принципы, правда, при этом честно передавая друг другу эстафетную палочку - как в одной из самых зрелищных биатлонных гонок, смешанной суперэстафете.
Тихонов сделал на своем официальном сайте серию эпатажных заявлений, которые были приурочены к завершению зимнего сезона и к началу кампании по выборам президента СБР. В интервью "СЭ" он заявил о поддержке одного из кандидатов – Владимира Драчева. Вероятно, поэтому часть стрел на сей раз оказалась направлена на его конкурента – Виктора Майгурова.
"Мне бы хотелось спросить, каких результатов он добился на посту вице-президента IBU? Таких, что Россия получила временное отстранение, что на следующий год у нас в стране не будут проводиться соревнования, что российская биатлонная сборная провела худший сезон в истории и завоевала за все эти годы две золотых медали?.. В мою бытность первым вице-президентом IBU мы развивали летний биатлон, и чемпионаты мира были крупнейшими стартами. Россия регулярно принимала этап Кубка мира, чемпионаты Европы, крупнейшие соревнования по летнему биатлону, получила и провела два чемпионата мира в Ханты-Мансийске. Уважаемые болельщики, можете сравнить эти достижения и сделать выводы."
Госпожа Резцова, мать двух дочерей-биатлонисток, Дарьи (член основной сборной России, чередующая Кубок IBU с КМ) и Кристины (не вылезающая с Кубка IBU) в долгу не осталась и вместо традиционных спичей в защиту не самых лучших выступлений своих дочерей ополчилась на Тихонова, в oчередной раз напавшего на Михаила Прохорова и его кандидата Драчева : "Я с ним в корне не согласна. Мы всё сваливаем на Прохорова, но после него четыре года работал Александр Кравцов, который обещал исправить прохоровские ошибки. Рядом с ним в связке постоянно работал Тихонов, на ухо шептал - однозначно. Слушать то, что он сейчас высказывает, — это себя не уважать.
Что за четыре года они с Кравцовым изменили? Прежде всего надо Александру Ивановичу угомониться, сидеть пенсионеру дома, никуда не лезть. Компетентные и грамотные люди разберутся без его подсказок. Я готова приехать на предсезонные сборы, поработать над техникой. Также я могла бы проводить индивидуальные беседы с девушками. В женском спорте особая психология, которую прочувствовать мужчине не так просто. На мой взгляд, в женской команде должен остаться Сергей Коновалов. Также этот сезон в резервной команде здорово отработали Виталий Норицын и Павел Ланцов. Если подтянуть к этим ребятам опытного Анатолия Хованцева, который уже заявил, что готов рассмотреть возможность полноценного возвращения в Россию, и четко следовать критериям отбора, то результаты сборной могут пойти в гору».
Ее предложения по кадровому составу тренерского штаба сборной России Александр Иванович назвал пьяным бредом: «Тут я слышал интервью Анфисы Резцовой, которая в очередной раз несет пьяный бред. Достаточно того, что я видел на встрече с болельщиками: ты не могла произнести ни слова. Анфиса, ты была в нормальном возрасте президентом Федерации биатлона Московской области, и никаких результатов не достигла. Если бы ты училась у стариков, то была бы и президентом подмосковной федерации и членом правления СБР, а, может быть, и президентом СБР.
Ты критиковала и старых тренеров, и молодых. Если тебе хватает грамотности, возьми и скажи, что именно тебе надо менять, кого на кого. Предложи свою программу», – написал Тихонов.
Конечно, битва титанов по переписке, может, и позволит сохранить внимание к биатлону (в Норвегии, например, он падает, и викингам не удается заключить спонсорские контракты), но, пока отвлекает от самого главного: старта четырехлетия - чемпионата России.
Тут больше комментариев не надо, надо просто читать и думать. Можно дать подсказку: в конце сезона истекают контракты у тренеров, пройдут выборы нового президента СБР, и вот в такой ситуации старший тренер резервной сборной России Александр Касперович поделился ожиданиями от чемпионата России в Ханты-Мансийске.
"По итогам выступлений здесь и в сезоне, я думаю, будет комплектоваться команда на подготовку к следующей Олимпиаде. Поэтому здесь цель у спортсменов и тренеров – показать наивысший результат, особенно молодым спортсменам, которым нужно попадать в команду, доказывать, что они ничем не слабее", – сказал Касперович.
Занавес.