Депутат Госдумы РФ, которого не пустили в Эстонию, прокомментировал запрет на въезд в страну

«За объяснением, мне кажется, далеко не надо ходить. Я думаю, что это опять же связано с новым "девятым валом" антироссийских акций, на которые в Эстонии всегда очень падки», - заявил член фракции «Единой России» и первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Затулин сообщил, что только прибыл в Санкт-Петербург, где завтра пройдет заседание политического комитета ПА ОДКБ, и оттуда собирался ехать в Эстонию, но теперь поездка не состоится. По словам депутата Госдумы, Эстонию он в последний раз посещал, когда шел на выборы — летом 2016 года.

В среду вечером посольство РФ сообщило, что Затулин намеревался 29 марта посетить Эстонию для проведения встречи с проживающими в Таллинне и Нарве соотечественниками, но с послом связались из МИД и сообщили, что парламентарию запрещен въезд в страну. Затулин был избран в Госдуму РФ в сентябре 2016 года, в том числе голосами проживающих на Северо-востоке Эстонии российских граждан, сообщило посольство. «Встречи со своими избирателями являются прямой обязанностью депутата, что и планировал сделать Константин Затулин», - говорилось в заявлении.

«Дело в том, что к моему округу приписаны 20 тысяч граждан России в Эстонии. С тех пор я, к сожалению, в Эстонии никак не мог побывать. Планировал эту поездку, о которой говорил и обещал своим избирателям, помощникам, которые у меня есть в Эстонии на общественных началах среди граждан России», - сказал парламентарий.

Он отметил, что его командировка в Эстонию была связана с проведением конференции соотечественников, так как комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками ответственен за это направление работы. «В данном случае эти все планы перечеркнуты», - отметил первый замглавы комитета.