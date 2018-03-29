Что происходит? Отель в Тарту искал на должность администратора обладателя ученой степени

Менеджер по продажам отеля Barclay Лийс Матсалу сообщила, что они разместили объявление 6 марта на сайте Кассы страхования от безработицы, а на портале Leia данная информация не публиковалась. «Разумеется, мы не требуем от администратора наличия ученой степени», - заверила Матсалу.

Менеджер по развитию сайта по поиску работы Leia Валдо Кивимяги сообщил, что они публикуют объявления по просьбе Кассы страхования от безработицы. Предполагается, что таким образом о вакансии узнает большее количество людей. «Это уже второй случай, когда из-за технической неисправности в объявлении было указано, что соискатель должен быть доктором наук», - сообщил Кивимяги. Он также добавил, что в настоящее время они работают над новым решением для сайта Leia, которое позволит в будущем избегать подобных недочетов.