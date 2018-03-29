четверг, 29 марта 2018 г.
"Очень важно, чтобы никто, придя в первый класс, не чувствовал дискриминации из-за того, что он не знает государственного языка" Керсти Кальюлайд
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Что происходит? Отель в Тарту искал на должность администратора обладателя ученой степени

Что происходит? Отель в Тарту искал на должность администратора обладателя ученой степени

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Kuvatõmmis

28 марта на сайте по поиску работы Leia было опубликовано объявление о поиске в отель Barclay администратора. Интересно, что желающий подать заявку должен был иметь как минимум ученую степень, пишет Tartu Postimees.

Менеджер по продажам отеля Barclay Лийс Матсалу сообщила, что они разместили объявление 6 марта на сайте Кассы страхования от безработицы, а на портале Leia данная информация не публиковалась. «Разумеется, мы не требуем от администратора наличия ученой степени», - заверила Матсалу.

Менеджер по развитию сайта по поиску работы Leia Валдо Кивимяги сообщил, что они публикуют объявления по просьбе Кассы страхования от безработицы. Предполагается, что таким образом о вакансии узнает большее количество людей. «Это уже второй случай, когда из-за технической неисправности в объявлении было указано, что соискатель должен быть доктором наук», - сообщил Кивимяги. Он также добавил, что в настоящее время они работают над новым решением для сайта Leia, которое позволит в будущем избегать подобных недочетов.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ