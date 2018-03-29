Фото: стартовая цена пятикомнатной квартиры - двести евро!

Квартира находится на первом этаже трехэтажного дома, а дом расположен в Ляэне-Вирумаа, в населенном пункте Лаэквере по адресу переулок Вассивере, 4.

ФОТО: osta.ee

Площадь квартиры - 88,9 квадратных метров. Большой плюс: три балкона. На два из них выход из комнат, а на третий можно попасть из кухни. Квартира требует ремонта.

В доме создано и активно работает квартирное товарищество.

ФОТО: osta.ee

ФОТО: osta.ee

Лаэквере - не самое плохое место для жизни. Тут есть основная школа, реновированный детский сад, работают семейный и зубной врачи. Есть и бар, предлагающий недорогие блюда.

ФОТО: osta.ee