Фото: стартовая цена пятикомнатной квартиры - двести евро!

На интернет-аукционе osta.ee предлагается лот: пятикомнатная квартира в Ляэне-Вирумаа по начальной цене двести евро. Портал Kodu советует рассмотреть это заманчивое предложение.
Квартира находится на первом этаже трехэтажного дома, а дом расположен в Ляэне-Вирумаа, в населенном пункте Лаэквере по адресу переулок Вассивере, 4.
Площадь квартиры - 88,9 квадратных метров. Большой плюс: три балкона. На два из них выход из комнат, а на третий можно попасть из кухни. Квартира требует ремонта.
В доме создано и активно работает квартирное товарищество.
Лаэквере - не самое плохое место для жизни. Тут есть основная школа, реновированный детский сад, работают семейный и зубной врачи. Есть и бар, предлагающий недорогие блюда.
До Раквере - 39 километров. А подробности найдутся ЗДЕСЬ!