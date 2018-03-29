В Кохтла-Ярве откроют детскую деревню SOS

Открываемая 27 марта кохтла-ярвеская детская деревня SOS - первая в Эстонии интегрированная детская деревня, которая состоит из двух расположенных в разных частях города квартир, одного молодежного дома и семьи, которая будет воспитывать детей, оставшихся без родительской опеки, в своем личном доме, сообщил представитель SOS Lasteküla. Семейные дома находятся в разных частях города Кохтла-Ярве и ничем не выделяются на общем фоне. Для семьи это означает полную приватность.

«Уже много лет назад организация SOS Lasteküla, опыт работы которой составляет 23 года, захотела сделать жизнь детей и семей еще лучше и больше фокусироваться на детях. Хотя о семьях заботятся и они живут полноценной жизнью в каждой детской деревне, тем не менее казалось, что определенно можно предложить условия еще лучше, увеличить приватность семей и дать им еще больше самостоятельности и уверенности в том, что они — совершенно обычная семья», - сказал исполнительный директор SOS Lasteküla Маргус Оро.

В Эстонии теперь работают в общем пять детских деревень SOS, которые находятся в Кохтла-Ярве, Юуру, Нарва-Йыэсуу, Пылтсамаа и Кейла.

Когда местное самоуправление Кохтла-Ярве обратилось к SOS Lasteküla с желанием реорганизовать один из последних крупных детских домов Эстонии, с самого начала было понятно, что отдельный дом для детской деревни строить не будут. «Целью было найти в местной общине жилые площади, которые SOS Lasteküla могло либо купить, либо получить в пользование от местного самоуправления», - рассказала руководитель кохтла-ярвеской детской деревни Кадри-Анн Мянд.