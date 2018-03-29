Ни за что не догадаетесь: чем занимаются эстонские дальнобойщики, когда устают за рулем

На вопрос «Как часто вы находитесь за рулем более трех часов подряд?» 37% водителей ответили, что делают это ежедневно, и 43% водителей ответили, что несколько раз в неделю.

95% опрошенных отметили, что останавливаются для отдыха, когда это необходимо, то есть после обязательных 4,5 часов. 4% ответили, что останавливаются каждые 2 часа. А 3% респондентов сообщили, что они не останавливаются для отдыха вовсе. Такие ответы были прогнозируемыми, так как большинство респондентов были водителями-дальнобойщиками, которые обязаны отдыхать после каждых 4,5 часов.

По ночам более трех часов подряд ездят реже: 28% ответивших делает это несколько раз в неделю, почти такое же количество - 27% - делают это реже одного раза в месяц. Среди ответивших было 5% тех, кто сказал, что проводит за рулем каждую ночь.

Опрошенные также рассказали о способах, которыми они пользуются, чтобы развеять усталость. А именно, 48% из них сказали, что слушают радио, 20% сообщили, что останавливаются регулярно, 14% не делает ничего, а 5% поет за рулем. Лишь 1,2% пользуется вспомогательными устройствами, информирующими об усталости водителя. Кроме того, водители отвечали, что слушают громкую музыку, пьют газированные напитки, кофе, звонят другу, беседуют с попутчиками, курят, потягиваются за рулем, останавливаются и гуляют вокруг машины. Среди ответивших был небольшой процент тех, кто утверждал, что не устает за рулем вообще.

По данным опроса, очень уставшими часто ездят 17% ответивших, никогда - 11%.

На вопрос, нравится ли ездить одному или с попутчиком, большинство ответило, что одному. Еще были ответы, что «скорее одному, это позволяет лучше сосредоточиться. В то же время нравится ездить и с попутчиками, но хороших попутчиков очень трудно найти».

«Одному здорово, но вместе с попутчиком время летит быстрее».

«Одному. На рейсе ADR попутчики запрещены».

«Обычно один, так мне нравится. Но в летний период бывает - и вместе с детьми».

«Все зависит от попутчика, например, со своей женой без проблем. Но при дальнобойных рейсах нескольким людям, конечно, тяжело жить в кабине автомобиля».

«Скорее я бы ездил с попутчиком, но не всегда получается».

«С попутчиком или с попутчиками. Дорога пролетает быстрее».

Для того, чтобы разогнать сон, вспомогательными системами автомобиля пользуется 17,5%, столько же ответивших пробовали этими устройствами пользоваться. 65% респондентов никогда не пользовались вспомогательными системами.

С утверждением, что уставший водитель может быть даже опаснее, чем пьяный водитель, были согласны 46% ответивших, 45% согласны с этим утверждением частично. Около 4% не согласились с этим утверждением вовсе.

Всего в опросе Volkswagen Commercial Vehicles приняло участие 246 водителей грузовиков из группы Facebook «Эстонские водители-дальнобойщики в Европе» и водители грузовиков из числа читателей автомобильного блога Wroomer.

Время отдыха для водителей четко определено

Продолжительность и порядок учета времени в пути и времени отдыха для водителя моторного транспортного средства предусматривает следующее: непрерывное время в пути для транспортных средств, используемых для перевозки грузов, допустимая полная масса которых вместе с прицепом или полуприцепом превышает 3,5 тонны, может быть 4,5 часа. После 4,5-часового нахождения за рулем водитель должен сделать перерыв продолжительностью не менее 45 минут, если он не начинает период отдыха. Названный перерыв можно заменить перерывом продолжительностью не менее 15 минут, за которым последует перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Время пребывания за рулем водителя в течение суток не должно превышать девяти часов. Это время можно продлить до десяти часов не более двух раз в течение одной недели. Еженедельное время за рулем не должно превышать 56 часов, суммированное время за рулем за две недели не должно быть больше 90 часов.

В течение 24 часов после прошлого суточного или еженедельного периода отдыха водитель должен взять новый суточный период отдыха, продолжительностью не менее одиннадцати часов.

Для транспортного средства с несколькими водителями водитель в течение 30 часов после суточного или еженедельного периода отдыха должен взять новый суточный период отдыха, который должен быть продолжительностью не менее девяти часов.