Транзитная сделка века: на что Анатолий Канаев потратит деньги от продажи Transiidikeskus

- Почему вы продали дело своей жизни – Transiidikeskus?

- Поскольку в Таллиннском порту я работаю с 1973 года, я действительно могу назвать Transiidikeskus делом своей жизни. Продать предприятие нас вынудило то обстоятельство, что на сегодняшний день потенциал Transiidikeskus намного больше, чем мы можем освоить. Мы стояли перед вопросом, что делать, чтобы фирма развивалась дальше.

Я решил, что необходимо найти нового главу компании. Сделка состоялась, так как потенциал и желание развивать компанию нового партнера теперь совпали с моими интересами. С одной стороны, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – крупнейшая логистическая компания на Балтийском море, в то же время в пользу продажи говорит и тот эмоциональный факт, что старинные ганзейские города Гамбург и Таллинн являются побратимами.

- Чем удалось вызвать интерес у такой влиятельной компании?

- Их интерес усилило то обстоятельство, что Эстония среди балтийских стран - самая быстро развивающаяся в экономическом и технологическом плане, а Transiidikeskus создал прогрессивный терминал, отвечающий духу времени.

- Как повлияет присоединение на развитие эстонского транзитного бизнеса?

- Слияние с немецким концерном будет способствовать развитию грузовых перевозок на направлении с севера на юг. Например, я имею здесь в виду перевозки из Мууга в Одессу. На фоне этой сделки проект Rail Baltic имеет очень большое значение. Я убежден, что в то же время сделка увеличит стоимость Таллиннского порта, который готовится выйти на биржу.

- При каких обстоятельствах вы останетесь в совете предприятия?

- Хотя я продал свою стопроцентную долю компании, мне предложили остаться в совете фирмы, чтобы смягчить период перехода Transiidikeskus в новый концерн.

- Как вы планируете использовать денежные средства, вырученные от сделки?

- Если кто-то будет говорить, что я собираюсь купить памятник «Русалке», стоящий у Пирита-теэ, я советую воспринять эту новость с юмором. Речь идет о действительно внушительной сумме, которую нецелесообразно хранить в матрасе или на банковском счете. Я планирую полученную сумму инвестировать в Эстонию. Вероятно, часть будет инвестирована в недвижимость.

Я уже участвовал в строительстве торгового центра Stroomi в Пельгуранде, успех которого меня очень радует. Мне принадлежит участок рядом с замком Орлова в Пирита, где планируется построить гостиничный центр с прекрасным видом на море.

- Как вы прокомментируете утверждение газеты Äripäev, что стоимость сделки составила 65 миллионов евро?

- Поскольку сумма сделки конфиденциальна, советую относиться к оценке Äripäev скептически.

Транзитное сообщество удивленно охнуло

Для эстонского транзитного сообщества новость о продаже Transiidikeskus главному контейнерному терминалу Гамбургского порта стала сюрпризом.

«Эта сделка оживит весь транзитный сектор, так как мы сможем говорить, что действительно работаем вместе с одним из важнейших операторов Гамбургского порта», - сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.