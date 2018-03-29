Транзитная сделка века: на что Анатолий Канаев потратит деньги от продажи Transiidikeskus

Удачное строительство торгового центра Stroomi проливает свет на то, почему Анатолий Канаев начал инвестировать в будущее и расстался с транзитным бизнесом, которым он занимался в Таллиннском порту с 1973 года.
- Поскольку в Таллиннском порту я работаю с 1973 года, я действительно могу назвать Transiidikeskus делом своей жизни. Продать предприятие нас вынудило то обстоятельство, что на сегодняшний день потенциал Transiidikeskus намного больше, чем мы можем освоить. Мы стояли перед вопросом, что делать, чтобы фирма развивалась дальше.
Я решил, что необходимо найти нового главу компании. Сделка состоялась, так как потенциал и желание развивать компанию нового партнера теперь совпали с моими интересами. С одной стороны, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) – крупнейшая логистическая компания на Балтийском море, в то же время в пользу продажи говорит и тот эмоциональный факт, что старинные ганзейские города Гамбург и Таллинн являются побратимами.
- Их интерес усилило то обстоятельство, что Эстония среди балтийских стран - самая быстро развивающаяся в экономическом и технологическом плане, а Transiidikeskus создал прогрессивный терминал, отвечающий духу времени.
- Слияние с немецким концерном будет способствовать развитию грузовых перевозок на направлении с севера на юг. Например, я имею здесь в виду перевозки из Мууга в Одессу. На фоне этой сделки проект Rail Baltic имеет очень большое значение. Я убежден, что в то же время сделка увеличит стоимость Таллиннского порта, который готовится выйти на биржу.
- Хотя я продал свою стопроцентную долю компании, мне предложили остаться в совете фирмы, чтобы смягчить период перехода Transiidikeskus в новый концерн.
- Если кто-то будет говорить, что я собираюсь купить памятник «Русалке», стоящий у Пирита-теэ, я советую воспринять эту новость с юмором. Речь идет о действительно внушительной сумме, которую нецелесообразно хранить в матрасе или на банковском счете. Я планирую полученную сумму инвестировать в Эстонию. Вероятно, часть будет инвестирована в недвижимость.
Я уже участвовал в строительстве торгового центра Stroomi в Пельгуранде, успех которого меня очень радует. Мне принадлежит участок рядом с замком Орлова в Пирита, где планируется построить гостиничный центр с прекрасным видом на море.
- Поскольку сумма сделки конфиденциальна, советую относиться к оценке Äripäev скептически.
Транзитное сообщество удивленно охнуло
Для эстонского транзитного сообщества новость о продаже Transiidikeskus главному контейнерному терминалу Гамбургского порта стала сюрпризом.
«Эта сделка оживит весь транзитный сектор, так как мы сможем говорить, что действительно работаем вместе с одним из важнейших операторов Гамбургского порта», - сказал председатель правления EVR Cargo Рауль Тоомсалу.
«Теперь они могут наперегонки рвануть в сторону Эстонии, поскольку весь здешний транзитный бизнес будет охватывать большую часть рынка, чем прежде».
Как сообщал BNS, по словам одного из владельцев Силламяэского порта Тийта Вяхи, решение немецкой логистической компании Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) купить Transiidikeskus положительно свидетельствует о привлекательности эстонского транзитного рынка. «Это был приятный сюрприз, - сказал Вяхи. – Покупка Transiidikeskus показывает, что немцы считают географическое положение Эстонии привлекательным, и это оживит транзит через Эстонию».
По оценке главы Eesti Raudtee Эрика Лайдвеэ, HHLA планирует, по всей видимости, увеличить транзит на восточном направлении. «HHLA - это очень известная и солидная фирма-оператор, которая может обеспечить нам существенный товаропоток и синергию, в первую очередь, по части контейнеров, - сказал Лайдвеэ. - HHLA находится в очень хороших отношениях с крупнейшими судоходными линиями, также они очень активно отправляют свои товары в российские порты, поэтому я не верю, что им начнут препятствовать с российской стороны».
По словам главы Таллиннского порта Валдо Калма, новый владелец Transiidikeskus - стратегический инвестор, который откроет новые возможности и для порта Мууга. «Одна из дополнительных возможностей - рост контейнерных перевозок Rail Baltic, поскольку начальный железнодорожный пункт будет находиться в Мууга», - добавил Калм.
HHLA также указывал, что приобрести Transiidikeskus их побудили строительство Rail Baltic и открывающаяся благодаря этому возможность стремительного развития грузоперевозок на направлении с севера на юг. «Приобретение этого предприятия позволит нам войти на региональный рынок, у которого есть большой потенциал для роста благодаря географическому положению и его возможному присоединению к новому Шелковому пути», - пояснила глава предприятия HHLA Ангела Титцрат.
По оценке немцев, Transiidikeskuse AS - прибыльное предприятие с хорошими показателями производительности, что отвечает целям развития HHLA в международном плане.
Договор о приобретении Transiidikeskus AS был заключен в понедельник. С 2005 года за пределами Гамбурга HHLA также управляет контейнерными терминалами в украинском портовом городе Одесса.
HHLA на данный момент - одна из ведущих компаний в Европе, предлагающих портовые и логистические услуги. Они управляют тремя контейнерными терминалами в порту Гамбурга. Компания котируется на Франкфуртской бирже.
Предприятие Transiidikeskuse AS работает с 1996 года и оперирует контейнерными и общетоварными терминалами в свободной зоне порта Мууга. Оборот компании в 2016 году составил 19,3 миллиона евро, при этом она заработала прибыль в 3,5 миллиона евро.