четверг, 29 марта 2018 г.
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Компания Huawei показала убийцу Apple AirPods и монопод со вспышкой

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ФОТО: YVES HERMAN/REUTERS

Вместе с новыми флагманскими смартфонами P20 и P20 Pro компания Huawei представила ряд фирменных аксессуаров, среди которых — беспроводные наушники FreeBuds, сообщает 4pda.ru.

Также были анонсированы наушники с активным шумоподавлением Active Noise Canceling Earphones 3 и усилитель со встроенным цифро-аналоговым преобразователем.

Huawei FreeBuds

Huawei FreeBuds представляют собой полностью беспроводные наушники, поставляемые в специальном чехле, который также выступает в качестве док-станции для зарядки. Производитель обещает лучшую шумоизоляцию, чем у аналогов и до 10 часов автономной работы.

Huawei FreeBuds

Также Huawei анонсировала наушники с функцией активного шумоподавления Active Noice Cancelling Earphones 3, подключаемые по разъему USB Type-C, и усилитель для наушников со встроенным цифро-аналоговым преобразователем DAC Headphone Amplifier. Еще одним представленным аксессуаром стал монопод Moonlight Selfie Stick со встроенной светодиодной вспышкой.

Huawei

Беспроводные наушники Huawei FreeBuds будут стоить €159.

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