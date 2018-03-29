Компания Huawei показала убийцу Apple AirPods и монопод со вспышкой

Вместе с новыми флагманскими смартфонами P20 и P20 Pro компания Huawei представила ряд фирменных аксессуаров, среди которых — беспроводные наушники FreeBuds, сообщает 4pda.ru.
Также были анонсированы наушники с активным шумоподавлением Active Noise Canceling Earphones 3 и усилитель со встроенным цифро-аналоговым преобразователем.
Huawei FreeBuds представляют собой полностью беспроводные наушники, поставляемые в специальном чехле, который также выступает в качестве док-станции для зарядки. Производитель обещает лучшую шумоизоляцию, чем у аналогов и до 10 часов автономной работы.
Также Huawei анонсировала наушники с функцией активного шумоподавления Active Noice Cancelling Earphones 3, подключаемые по разъему USB Type-C, и усилитель для наушников со встроенным цифро-аналоговым преобразователем DAC Headphone Amplifier. Еще одним представленным аксессуаром стал монопод Moonlight Selfie Stick со встроенной светодиодной вспышкой.
Беспроводные наушники Huawei FreeBuds будут стоить €159.