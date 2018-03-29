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Видео: в аэропорту Тель-Авива столкнулись два пассажирских самолета

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ФОТО: AP/SCANPIX

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежных дорожках в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле, пострадавших нет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, самолет немецкой авиакомпании Germanwings в процессе буксировки задел хвост лайнера израильской авиакомпании El Al, который готовился к отправлению в Рим. После столкновения все пассажиры двух бортов были экстренно эвакуированы по трапам. В результате происшествия никто не пострадал, пишет РБК.

В интервью израильскому армейскому радио «Галей ЦАХАЛ» один из пассажиров рассказал, что сразу после столкновения «все пассажиры были в смятении и замешательстве». По данным радио, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Корреспондент израильской общественной радиостанции Kan Амичай Штайн на своей странице в Twitter опубликовал видео с места столкновения двух самолетов.

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