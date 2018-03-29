Видео: в аэропорту Тель-Авива столкнулись два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета столкнулись на рулежных дорожках в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Израиле, пострадавших нет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
По данным издания, самолет немецкой авиакомпании Germanwings в процессе буксировки задел хвост лайнера израильской авиакомпании El Al, который готовился к отправлению в Рим. После столкновения все пассажиры двух бортов были экстренно эвакуированы по трапам. В результате происшествия никто не пострадал, пишет РБК.
В интервью израильскому армейскому радио «Галей ЦАХАЛ» один из пассажиров рассказал, что сразу после столкновения «все пассажиры были в смятении и замешательстве». По данным радио, расследование обстоятельств происшествия продолжается.
Корреспондент израильской общественной радиостанции Kan Амичай Штайн на своей странице в Twitter опубликовал видео с места столкновения двух самолетов.