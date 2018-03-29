Фото: прикольная холостяцкая квартира с зелеными деталями

Хозяин квартиры — молодой российский банкир. Заметную часть времени он посвящает работе и довольно свободно иронизирует на тему финансов. Картина Магритта в интерьере его жилища как раз напоминает: за зарабатыванием денег бизнесмены часто упускают саму жизнь, не желая противостоять яблоку соблазна, рассказывает Houzz.ru.
Хозяин задал дизайнерам четкие параметры будущего интерьера: светлые стены, черная кухня, интерьеры без люстр, но с копией картины Магритта «Сын человеческий».
Свой любимый цвет — зеленый — молодой человек определил как главный в палитре квартиры. К счастью, его в квартире немного. Кроме одной стены, все остальные вкрапления зеленого цвета достаточно лаконичны.
Первые сложности возникли буквально на пороге: одна из несущих колонн перекрывала вид от входа. Чтобы нивелировать это препятствие и углубить пространство однокомнатной квартиры, торец колонны облицевали зеркалом.
Внутри сделали нишу с полками для хранения мелочей. За счет зеркальной стены и глянцевого пола затемненная прихожая получила дополнительное освещение.
Для интерьера спальни выбрали более мягкое решение — с деревом и растительным орнаментом на обоях. На первых эскизах и цвет дерева, и цвет листвы был светлее. Но обои заказывали через интернет, и они оказались на несколько тонов темнее. Для гармонии выбрали более темное дерево для пола и стены.
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