Фото: прикольная холостяцкая квартира с зелеными деталями

Хозяин задал дизайнерам четкие параметры будущего интерьера: светлые стены, черная кухня, интерьеры без люстр, но с копией картины Магритта «Сын человеческий».

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Свой любимый цвет — зеленый — молодой человек определил как главный в палитре квартиры. К счастью, его в квартире немного. Кроме одной стены, все остальные вкрапления зеленого цвета достаточно лаконичны.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Первые сложности возникли буквально на пороге: одна из несущих колонн перекрывала вид от входа. Чтобы нивелировать это препятствие и углубить пространство однокомнатной квартиры, торец колонны облицевали зеркалом.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Внутри сделали нишу с полками для хранения мелочей. За счет зеркальной стены и глянцевого пола затемненная прихожая получила дополнительное освещение.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Для интерьера спальни выбрали более мягкое решение — с деревом и растительным орнаментом на обоях. На первых эскизах и цвет дерева, и цвет листвы был светлее. Но обои заказывали через интернет, и они оказались на несколько тонов темнее. Для гармонии выбрали более темное дерево для пола и стены.