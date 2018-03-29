Галерея: защитники животных пикетировали офис EAS в Таллинне
29 марта 2018 г., 13:53
Около офиса Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) прошел пикет против планов открыть в Эстонии океанариум, сообщает Rus.ERR.
Представители организации по защите животных Loomus провели пикет перед таллиннским офисом Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) в защиту океанических рыб. Они собрали более 14 000 подписей под обращением к EAS и семейному центру Meritäht с требованием остановить постройку в порту Дирхами аквариума для акул и морских скатов.
Руководитель MTÜ Loomus Кадри Таперсон считает, что океаническим рыбам не место в аквариуме Ноароотси: «Мы хотим, чтобы EAS не финансировал проект, в котором основным коронным номером и целью является содержание животного в неволе».