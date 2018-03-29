Галерея: защитники животных пикетировали офис EAS в Таллинне

Представители организации по защите животных Loomus провели пикет перед таллиннским офисом Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) в защиту океанических рыб. Они собрали более 14 000 подписей под обращением к EAS и семейному центру Meritäht с требованием остановить постройку в порту Дирхами аквариума для акул и морских скатов.