В продажу поступил дом в Тарту, признанный лучшим строением 2011 года

Дом площадью 249 м2 строили в 2010-2011 годах. В 2014 году сделали пристройку, и три года спустя ходатайствовали о разрешении на эксплуатацию. Двумя словами о доме можно сказать: качество и удобство.

ФОТО: KV.EE

Стены здания сложены из глиняных блоков толщиной 250 миллиметров, потолочные перекрытия смонтированы из бетона, фасад отделан глиняным кирпичом.

ФОТО: KV.EE

Есть гараж на две машины. Содержание дома и летом, и зимой обходится недорого.

ФОТО: KV.EE

Особую ценность недвижимости придает место расположения дома: тихий и спокойный район, причем необходимая для жизни инфраструктура тоже в двух шагах.

ФОТО: KV.EE