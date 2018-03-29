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  • В продажу поступил дом в Тарту, признанный лучшим строением 2011 года

В продажу поступил дом в Тарту, признанный лучшим строением 2011 года

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ФОТО: KV.EE

В 2011 году этот дом был признан лучшим тартуским строением, а в 2015 году получил приз за лучшее озеленение участка. Сейчас этот титулованный объект недвижимости продается. 

Дом площадью 249 м2 строили в 2010-2011 годах. В 2014 году сделали пристройку, и три года спустя ходатайствовали о разрешении на эксплуатацию. Двумя словами о доме можно сказать: качество и удобство. 

ФОТО: KV.EE

Стены здания сложены из глиняных блоков толщиной 250 миллиметров, потолочные перекрытия смонтированы из бетона, фасад отделан глиняным кирпичом. 

ФОТО: KV.EE

Есть гараж на две машины. Содержание дома и летом, и зимой обходится недорого. 

ФОТО: KV.EE

Особую ценность недвижимости придает место расположения дома: тихий и спокойный район, причем необходимая для жизни инфраструктура тоже в двух шагах.

ФОТО: KV.EE

Подробности о лучшем тартуском доме 2011-го года находятся ЗДЕСЬ

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