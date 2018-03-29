Объявлен победитель конкурса "Всемирный автомобиль года - 2018"

Победителя определило жюри, состоящее из 82 журналистов. В итоге Volvo XC60 обошел кроссоверы Mazda CX-5 и Range Rover Velar, также претендовавшие на победу в финальной стадии конкурса. Шведская марка впервые получила главный приз WCOTY за всю его историю, отмечает Autonews .

Ранее Volvo XC60 был признан автомобилем года в Японии, а также занял первое место в конкурсе "Североамериканский автомобиль года" в категории "Кроссовер/минивэн", пишет Newsru.com.

Помимо основной номинации, жюри WCOTY выбрало лучших в других категориях. Лучшим представительским автомобилем стал флагманский седан Audi A8, опередивший две модеои Porsche - Cayenne и Panamera.

В категории "Лучший спортивный автомобиль" первенствовал заряженный седан BMW M5, обошедший хот-хэтч Honda Civic Type R и купе Lexus LC500.

Победителем в категории "Городской автомобиль года" стал новый Volkswagen Polo, набравший больше голосов, чем Ford Fiesta и Suzuki Swift.

Победа в категории "Зеленый автомобиль года" досталась электрокару Nissan Leaf второго поколения, опередившему гибриды Chrysler Pacifica и BMW 530e iPerformance.

Награды в категории "Лучший дизайн" удостоился Range Rover Velar, опередивший Volvo XC60 и Lexus LC500.