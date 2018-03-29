Обман года: бухгалтер "Лацио" перевел два миллиона евро на счет мошенников

Итальянское издание il Tempo сообщило, что мошенники ограбили «Лацио» на 2 миллиона евро. Хакеры прислали поддельное письмо (письмо содержало и эмблему «Фейеноорда», и данные якобы сотрудника клуба), представившись голландским «Фейеноордом» и предоставив ложный банковский счёт в Нидерландах. Голландскому клубу римляне должны были выплатить 2 миллиона евро за трансфер Стефана де Врея.

Защитник перешёл в «Лацио» ещё в 2014-м году, но окончательно клуб должен был расплатиться только спустя почти четыре года. Римляне заявили, что деньги переведены. Голландцы настаивают, что ничего не получали.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Досье уже лежит на столе заместителя прокурора Эдмундо де Грегорио. Удалось отследить движение денег и установить: счёт, на который были переведены 2 миллиона, не имеет отношения в «Фейеноорду».

La Gazzetta dello Sport сообщает, что подозреваемый – испанец.

Если с клубом подобный ляпсус случился впервые, то богатеньких буратин из числа игроков регулярно обманывают потомки товарища Бендера: Александр Кержаков, лучший нападающий в истории сборной России, вложился в строительство нефтеперерабатывающего завода. Кержаков передал более 300 миллионов рублей бизнесмену Михаилу Сурину, который сейчас осуждён по статье «мошенничество в особо крупных размерах».