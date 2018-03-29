Рождение гиганта: Nissan и Renault объединяются

Французский производитель автомобилей Renault и японский Nissan ведут переговоры о создании объединенной фирмы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Сделка должна завершить слияние компаний, в результате которого возникнет новое предприятие и новый пакет акций. В настоящее время Renault принадлежит 43% акций Nissan, а Nissan, в свою очередь, принадлежит 15% акций французского производителя. Переговоры возглавляет Карлос Гон, который входит в советы обеих фирм, он же станет во главе объединенного предприятия.
По словам близкого к сделке источника, она будет весьма сложной. Цена акции Renault откликнулась на новость ростом в 8,3%.
В начале марта Reuters сообщал со ссылкой на близкие к переговорам источники, что двое автопроизводителей обсуждают возможности более тесного союза, тогда же Nissan приобрел большую часть акций Renault, принадлежавших французскому правительству.
По прогнозу, в 2022 году объединенная фирма будет продавать 14 миллионов автомобилей по сравнению с 10,6 миллиона в прошлом году. Крупнейший автомобильный производитель Volkswagen Grupp в прошлом году продал чуть больше - 10,7 миллиона транспортных средств.