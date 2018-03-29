Рождение гиганта: Nissan и Renault объединяются

Сделка должна завершить слияние компаний, в результате которого возникнет новое предприятие и новый пакет акций. В настоящее время Renault принадлежит 43% акций Nissan, а Nissan, в свою очередь, принадлежит 15% акций французского производителя. Переговоры возглавляет Карлос Гон, который входит в советы обеих фирм, он же станет во главе объединенного предприятия.

По словам близкого к сделке источника, она будет весьма сложной. Цена акции Renault откликнулась на новость ростом в 8,3%.

В начале марта Reuters сообщал со ссылкой на близкие к переговорам источники, что двое автопроизводителей обсуждают возможности более тесного союза, тогда же Nissan приобрел большую часть акций Renault, принадлежавших французскому правительству.