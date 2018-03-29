Больной корью ребенок ходил в школу, заразиться могли и посетители больницы в Ласнамяэ

Эпидемиологи Департамент здоровья говорят, что ребенок заболел 13 марта, когда у него поднялась температура и он плохо себя чувствовал. «В первый день болезни ребенок посещал занятия в школе. Через три дня семья с ребенком отправилась на прием к семейному врачу, откуда их отправили на домашнее лечение. Врач не заподозрил корь, поскольку на тот момент у ребенка еще не было сыпи», - рассказывает специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и предотвращения эпидемий Департамента здоровья Ирина Филиппова.

Сыпь появилась и распространилась по всему телу через два дня. С 19 марта ребенок с матерью находятся в больнице. Через несколько дней заболел корью и один из родителей, который был в детстве вакцинирован против кори одной дозой.

По словам Филипповой, департамент определил людей, которые могли контактировать с ребенком, и рекомендовал им следить за собой и своими детьми.

Заболевший ребенок учится в Виймсиской средней школе, где 34 ребенка не вакцинированы. В классе заболевшего корью ребенка учится три невакцинированных ученика, родители которых отказались от вакцинации. Поскольку инкубационный период достигает 21 дня, за ситуацией в школе будут следить до 4 апреля.

«Более сложной задачей является выявление всех возможных контактов, которые в одно время с больным ребенком посещали Ласнамяэский дом здоровья и расположенный в нем Таллиннский муниципальный центр семейных врачей», - говорит Филиппова. Поэтому департамент просит всех людей, которые были 16 марта в промежуток между 9.30 до 13.00 в данном Центре семейных врачей, внимательно следить за своим здоровьем. При первых признаках болезни следует связаться по телефону со своим семейным врачом и сообщить, что вы могли контактировать с заболевшим корью человеком.

Конечно, следует проверить свои данные о вакцинации против кори. Если человек был вакцинирован против кори двумя дозами, вероятность заболеть очень низкая. Если же человек вовсе не был вакцинирован или был вакцинирован в детстве одной дозой, вероятность заболеть высока.

Первая вакцинация делается в первый год жизни ребенка, а повторная вакцинация - в 13 лет.

По данным департамента, известно еще о трех случаях заболевания корью. Болезнь появлялась во время путешествий, речь идет о взрослых людях, которые были вакцинированы одной дозой.