МЧС указало на причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

"Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра", - пояснил неназванный собеседник. Эту информацию также неофициально подтвердили в центральном аппарате МЧС, передает Newsru.com.

По словам источника РБК, на начальном этапе распространения огня горение пошло по траектории вверх от места первичного термического воздействия с последующим распространением на большой площади. "Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутрисистемным полостям", - отметил один из собеседников.

Исследование обстоятельств трагедии продолжается. На экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В экспертизе также говорится, что проводится 26 экспертиз, добавил собеседник РБК.

"Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки", - сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он также отметил, что есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам.

Следственный комитет на данный момент рассматривает две версии причин трагедии, унесшей жизни 64 человек: неисправность системы противопожарной безопасности и поджог. Так, гендиректор кемеровского ООО "Зимняя вишня Кемерово" Надежда Судденок обвинила " группу подростков нерусской внешности " в поджоге здания. Также сообщалось, что два подростка подожгли поролоновые кубики в яме батутного центра "Круча".

Президент РФ Владимир Путин считает версию поджога неубедительной: "Версия о каких‑то злоумышленниках, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемым ".