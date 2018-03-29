МЧС указало на причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Очаг возгорания кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", который обернулся гибелью 64 человек, по предварительным данным, находился между третьим и четвертым этажами - там, где проходил силовой кабель, рассказал РБК источник в региональном МЧС.
"Очаг первичного термического воздействия находился в скрытой полости между третьим и четвертым этажами ТЦ в районе батутного центра", - пояснил неназванный собеседник. Эту информацию также неофициально подтвердили в центральном аппарате МЧС, передает Newsru.com.
По словам источника РБК, на начальном этапе распространения огня горение пошло по траектории вверх от места первичного термического воздействия с последующим распространением на большой площади. "Интенсивному горению способствовали внутренние вихревые потоки, огонь также распространялся по внутрисистемным полостям", - отметил один из собеседников.
Исследование обстоятельств трагедии продолжается. На экспертизу отправлено около 100 предметов, имеющих значение по делу и пригодных для криминалистической идентификации. В экспертизе также говорится, что проводится 26 экспертиз, добавил собеседник РБК.
"Эксперты исследуют остатки поролоновых шариков из детского бассейна, элементы утеплителя, фрагменты внутренней отделки", - сообщил источник в региональном управлении МЧС. Он также отметил, что есть основания полагать, что эти материалы не соответствуют утвержденным в России государственным стандартам.
Следственный комитет на данный момент рассматривает две версии причин трагедии, унесшей жизни 64 человек: неисправность системы противопожарной безопасности и поджог. Так, гендиректор кемеровского ООО "Зимняя вишня Кемерово" Надежда Судденок обвинила "группу подростков нерусской внешности" в поджоге здания. Также сообщалось, что два подростка подожгли поролоновые кубики в яме батутного центра "Круча".
Президент РФ Владимир Путин считает версию поджога неубедительной: "Версия о каких‑то злоумышленниках, конечно, очень удобна для тех, кто сегодня является подозреваемым".
Пожар в торговом центре начался в воскресенье, 25 марта, на четвертом этаже здания и продолжался более 12 часов. По последним официальным данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. Еще 79 человек пострадали, некоторые очень серьезно. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности", "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").