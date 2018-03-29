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Картина дня: запрет на въезд в Эстонию 49 россиянам, корь в Эстонии и увольнение спасателей

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Юрист инвестиционного фонда Hermitage Сергей Магнитский скончался в московской тюрьме 16 ноября 2009 года.

ФОТО: AP/SCANPIX

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.

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