Картина дня: запрет на въезд в Эстонию 49 россиянам, корь в Эстонии и увольнение спасателей

Эстония запретила въезд в страну 49 россиянам

На сегодняшнем заседании правительство одобрило предложение главы МИД Свена Миксера ввести запрет на въезд в страну лицам, включенным властями Эстонии в список Магнитского. Читать далее...

В Эстонии зафиксирована корь

По данным Департамента здоровья, в марте у 11-летнего невакцинированного ребенка была диагностирована корь. Он заразился во время поездки в Таиланд, откуда семья вернулась в начале марта. Читать далее...

Советницу Михаила Кылварта депортировали из Азербайджана

Азербайджанские власти депортировали из бакинского аэропорта гражданку Эстонии армянского происхождения, члена городского совета Таллина Каринэ Оганесян, которой не разрешили въезд в страну, куда она прибыла 23-го марта с целью принять участие в Международном симпозиуме педагогов. Читайте далее...

Необдуманные слова на уроке эстонского языка оставили 12 спасателей без работы

Спасательный департамент уволил 12 своих сотрудников в Ида-Вируском уезде, в руководстве департамента решение объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года. Читать далее...

Депутат Госдумы РФ, которого не пустили в Эстонию, прокомментировал запрет на въезд в страну

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, получивший запрет на въезд в Эстонию, считает, что за запретом стоят антироссийские акции. Читать далее...

Студия Postimees: Банк генной информации – атака на тайну?

С будущей недели в Эстонии начинается массовый сбор 100 000 генетических проб. Вокруг нового проекта Генного фонда много страхов и фобий. Зачем Эстонии банк, полный генетических тайн? Читать далее...

Транзитная сделка века: на что Анатолий Канаев потратит деньги от продажи Transiidikeskus

Удачное строительство торгового центра Stroomi проливает свет на то, почему Анатолий Канаев начал инвестировать в будущее и расстался с транзитным бизнесом, которым он занимался в Таллиннском порту с 1973 года. Читать далее...

Летняя подработка молодежи сократит доходы родителей

Хотя с этого года государство больше не урезает прожиточное пособие на размер заработанного на каникулах подростками дохода, освобождаемая от налогов сумма родителей из-за доходов ребенка все-таки сокращается. Читать далее...

Патрульные МуПо заметили на улицах Таллинна первый беспилотный автомобиль

В это сложно поверить, но на днях на улицах Таллинна был замечен первый беспилотный автомобиль, сообщает пресс-служба Муниципальной полиции. Читать далее...

Блогера, сравнившего жизнь в Эстонии и России, задержали в Москве

Блогера Илью Варламова задержали в центре Москвы во время интервью для РБК. Об этом он сообщил в твиттере. Причина задержания неизвестна. Читать далее...

В МЧС указали на причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

Очаг возгорания кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", который обернулся гибелью 64 человек, по предварительным данным, находился между третьим и четвертым этажами - там, где проходил силовой кабель. Читать далее...

Британская полиция назвала предполагаемое место отравления Сергея Скрипаля и его дочери