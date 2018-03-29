Картина дня: запрет на въезд в Эстонию 49 россиянам, корь в Эстонии и увольнение спасателей

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Эстония запретила въезд в страну 49 россиянам
На сегодняшнем заседании правительство одобрило предложение главы МИД Свена Миксера ввести запрет на въезд в страну лицам, включенным властями Эстонии в список Магнитского. Читать далее...
В Эстонии зафиксирована корь
По данным Департамента здоровья, в марте у 11-летнего невакцинированного ребенка была диагностирована корь. Он заразился во время поездки в Таиланд, откуда семья вернулась в начале марта. Читать далее...
Советницу Михаила Кылварта депортировали из Азербайджана
Азербайджанские власти депортировали из бакинского аэропорта гражданку Эстонии армянского происхождения, члена городского совета Таллина Каринэ Оганесян, которой не разрешили въезд в страну, куда она прибыла 23-го марта с целью принять участие в Международном симпозиуме педагогов. Читайте далее...
Необдуманные слова на уроке эстонского языка оставили 12 спасателей без работы
Спасательный департамент уволил 12 своих сотрудников в Ида-Вируском уезде, в руководстве департамента решение объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года. Читать далее...
Депутат Госдумы РФ, которого не пустили в Эстонию, прокомментировал запрет на въезд в страну
Депутат Госдумы РФ Константин Затулин, получивший запрет на въезд в Эстонию, считает, что за запретом стоят антироссийские акции. Читать далее...
Студия Postimees: Банк генной информации – атака на тайну?
С будущей недели в Эстонии начинается массовый сбор 100 000 генетических проб. Вокруг нового проекта Генного фонда много страхов и фобий. Зачем Эстонии банк, полный генетических тайн? Читать далее...
Транзитная сделка века: на что Анатолий Канаев потратит деньги от продажи Transiidikeskus
Удачное строительство торгового центра Stroomi проливает свет на то, почему Анатолий Канаев начал инвестировать в будущее и расстался с транзитным бизнесом, которым он занимался в Таллиннском порту с 1973 года. Читать далее...
Летняя подработка молодежи сократит доходы родителей
Хотя с этого года государство больше не урезает прожиточное пособие на размер заработанного на каникулах подростками дохода, освобождаемая от налогов сумма родителей из-за доходов ребенка все-таки сокращается. Читать далее...
Патрульные МуПо заметили на улицах Таллинна первый беспилотный автомобиль
В это сложно поверить, но на днях на улицах Таллинна был замечен первый беспилотный автомобиль, сообщает пресс-служба Муниципальной полиции. Читать далее...
Блогера, сравнившего жизнь в Эстонии и России, задержали в Москве
Блогера Илью Варламова задержали в центре Москвы во время интервью для РБК. Об этом он сообщил в твиттере. Причина задержания неизвестна. Читать далее...
В МЧС указали на причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Очаг возгорания кемеровского торгового центра "Зимняя вишня", который обернулся гибелью 64 человек, по предварительным данным, находился между третьим и четвертым этажами - там, где проходил силовой кабель. Читать далее...
Британская полиция назвала предполагаемое место отравления Сергея Скрипаля и его дочери
Британская полиция, расследующая отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери, считает, что впервые пострадавшие вступили в контакт с отравляющим нервно-паралитическим веществом в доме экс-шпиона. Причем наиболее высокой концентрация яда оказалась на входной двери. Читать далее...