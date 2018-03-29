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Одна семья беженцев вернулась из Германии в Эстонию

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ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Власти Германии решили выслать из страны одну из семей беженцев, которая ранее получила в Эстонии международную защиту по квоте Европейского союза.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел сообщил BNS, что во второй половине марта из Германии в Эстонию прибыла семья из четырех человек, которая уехала из Эстонии в прошлом году.

Речь идет об одной из трех семей, ранее получивших в Эстонии международную защиту по квоте Европейского союза. Через какое-то время семейство попыталось перебраться в Германию, но немецкие власти нарушили их планы, так как вручили предписание покинуть страну.

Всего в трех семьях было 13 человек. Они уехали из Эстонии в течение 2017 года.

Всего Эстония приняла по квотам 206 беженцев: 141 прибыл из Греции, 59 из Турции и шесть из Италии. Эстония считает миграционную программу полностью выполненной.

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