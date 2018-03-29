Скандал вокруг депутатской компенсации: Оудекки Лооне вернет 750 евро

"Мне жаль, что возникло столько проблем с компенсацией расходов, и я не хочу, чтобы внимание к моей работе пострадало бы в дебатах о компенсации расходов, - сказала Лооне в четверг BNS. - Поэтому возвращаю в канцелярию Рийгикогу потраченные на правовую помощь 750 евро. Я считаю, что нам с коллегами по Рийгикогу следует поработать во имя того, чтобы регуляция компенсации расходов в будущем стала прозрачнее и вызывала бы меньше путаницы и недопонимания".