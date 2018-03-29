Скандал вокруг депутатской компенсации: Оудекки Лооне вернет 750 евро

Член парламентской центристской фракции Оудекки Лооне вернет в канцелярию Рийгикогу 750 евро, которые она потратила на правовую помощь, хотя оформила их как расходы на обучение.
"Мне жаль, что возникло столько проблем с компенсацией расходов, и я не хочу, чтобы внимание к моей работе пострадало бы в дебатах о компенсации расходов, - сказала Лооне в четверг BNS. - Поэтому возвращаю в канцелярию Рийгикогу потраченные на правовую помощь 750 евро. Я считаю, что нам с коллегами по Рийгикогу следует поработать во имя того, чтобы регуляция компенсации расходов в будущем стала прозрачнее и вызывала бы меньше путаницы и недопонимания".
"Для эффективной работы депутата Рийгикогу нередко требуется привлекать правовую помощь, в некоторых случаях это бывает неизбежным. Я использовала такую возможность допустимым, насколько мне было известно, образом, в связи с работой депутата парламента",- сказала Лоонe.
По чекам компенсации расходов видно, что Лооне купила 750 евро услуги правовой помощи у адвокатского бюро Simson Straus, оформив расходы как расходы на обучение. Это то же самое адвокатское бюро, адвокат которого в прошлом году защищал Лооне в судебном деле против Eesti Päevaleht.