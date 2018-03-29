Родченков помогал тяжелоатлетам скрывать положительные допинг-пробы

Армянские спортсмены отсылали свои пробы Родченкову, а тот делал тесты чистыми. За это Родченков получал деньги.

«Все знали, что если хочешь скрыть свою положительную допинг-пробу, то нужно обращаться к Родченкову», – рассказал глава антидопингового агентства Грузии Павле Касрадзе.