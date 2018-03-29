четверг, 29 марта 2018 г.
"Побежав за антироссийской риторикой Терезы Мэй, мы поднесли спичку к фитилю" Яна Тоом
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Родченков помогал тяжелоатлетам скрывать положительные допинг-пробы

Родченков помогал тяжелоатлетам скрывать положительные допинг-пробы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Григорий Родченков.

ФОТО: Repro

По информации издания OCCRP, бывший глава московской антидопинговой лаборатории в Москве Григорий Родченков помогал армянским тяжелоатлетам скрывать положительные допинг-пробы.

Армянские спортсмены отсылали свои пробы Родченкову, а тот делал тесты чистыми. За это Родченков получал деньги.

«Все знали, что если хочешь скрыть свою положительную допинг-пробу, то нужно обращаться к Родченкову», – рассказал глава антидопингового агентства Грузии Павле Касрадзе.

Сообщается, что услугами Родченкова по сокрытию допинг-проб пользовались многие страны из бывшего СССР.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ