Не спешите собирать чемоданы: крупная европейская авиакомпания сообщает об отмене рейсов

Подобное решение принято из-за отсутствия договоренностей с руководством Air France. В то время как профсоюзы требуют повышения зарплаты на шесть процентов, руководство авиаперевозчика готово увеличить размер заработной платы персонала только на один процент.

В Air France уже предупредили пассажиров о возможной отмене рейсов, которые будут выполняться компанией и дочерним подразделением Joon 30 марта. Информацию о том, какие именно перелеты будут затронуты забастовкой, в авиакомпании пообещали сообщить накануне ее проведения.

Пассажирам, которые до 26 марта приобрели авиабилеты на рейсы, выполняемые 30 марта, Air France предложила бесплатно перенести вылет на более ранний срок или на даты с 31 марта по 5 апреля 2018 года, даже если рейсы не будут отменены.

В случае, если пассажир хочет перенести перелет на более поздний срок, поменять маршрут или отменить вылет, он получит ваучер, который можно использовать в течение года для оформления билета на рейсы Air France, KLM или HOP!.

Если рейс пассажира официально будет отменен, он может рассчитывать на полный возврат денег или же перенос вылета на другую дату.

Это будет уже третья по счету забастовка персонала Air France за последнее время. В прошлый раз работники авиаперевозчика протестовали 22 февраля и 23 марта.