четверг, 29 марта 2018 г.
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  • Фото: в выставленной на продажу квартире сработал дымовой датчик

Фото: в выставленной на продажу квартире сработал дымовой датчик

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Сегодня в многоквартирном доме на улице Киви в Выру в пустой квартире сработал дымовой датчик, соседи заподозрили пожар.

Центр тревоги получил сообщение о возможном пожаре в 13.26. На месте выяснилось, что дымовой датчик сработал на четвертом этаже в пустой квартире, которая выставлена на продажу. Дверь квартиры, конечно, была закрыта, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Поскольку, помимо дымового датчика, никаких других признаков пожара не было, спасатели не стали выламывать дверь. Для того, чтобы убедиться, что в квартире все в порядке, спасатели по лестнице поднялись на четвертый этаж и через окно заглянули в квартиру. Пожара не было. 

До того, как датчик сработал, проживающие ниже люди жарили еду, поэтому не исключено, что дым проник в квартиру на четвертом этаже и датчик сработал поэтому.

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