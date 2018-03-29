Фото: в выставленной на продажу квартире сработал дымовой датчик

Центр тревоги получил сообщение о возможном пожаре в 13.26. На месте выяснилось, что дымовой датчик сработал на четвертом этаже в пустой квартире, которая выставлена на продажу. Дверь квартиры, конечно, была закрыта, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Поскольку, помимо дымового датчика, никаких других признаков пожара не было, спасатели не стали выламывать дверь. Для того, чтобы убедиться, что в квартире все в порядке, спасатели по лестнице поднялись на четвертый этаж и через окно заглянули в квартиру. Пожара не было.