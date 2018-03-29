Ильвес: у ЕС нет единой политики в отношении России

По его мнению, решение 18 стран-членов ЕС выслать российских разведчиков с дипломатическим статусом может показаться солидарным ответом, но отказ от такого шага остальных десяти стран - в первую очередь, Австрии, Греции и Словакии, является хорошим примером ограниченности единой внешней политики ЕС, передает Rus.ERR.

«После нападения в Солсбери президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил [президента России] Владимира Путина с „победой“ на псевдовыборах. Глава европейской дипломатии [Федерика Могерини] недавно посетила Украину, которая граничит с четырьмя членами ЕС, впервые с 2015 года», - перечислил Ильвес и добавил, что, кроме того, российские разведчики наводнили представительство РФ при ЕС, но против этого ничего не предпринималось.