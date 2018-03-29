Ильвес: у ЕС нет единой политики в отношении России

Вместо проведения единой политики по отношению к России, Европейский союз разделился на государства-члены с различными торговыми интересами и принципами, сказал экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, отвечая на соответствующий вопрос внешнеполитического аналитического центра Carnegie Europe.
По его мнению, решение 18 стран-членов ЕС выслать российских разведчиков с дипломатическим статусом может показаться солидарным ответом, но отказ от такого шага остальных десяти стран - в первую очередь, Австрии, Греции и Словакии, является хорошим примером ограниченности единой внешней политики ЕС, передает Rus.ERR.
«После нападения в Солсбери президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поздравил [президента России] Владимира Путина с „победой“ на псевдовыборах. Глава европейской дипломатии [Федерика Могерини] недавно посетила Украину, которая граничит с четырьмя членами ЕС, впервые с 2015 года», - перечислил Ильвес и добавил, что, кроме того, российские разведчики наводнили представительство РФ при ЕС, но против этого ничего не предпринималось.
Как отметил экс-президент, одновременно Германия продолжает продавливать строительство газопровода Nord Stream 2, хотя это явно служит интересам Кремля и может угрожать государствам-членам ЕС и Украине: «Одним словом, у Европейского союза нет единой политики в отношении к России».