Фото и видео: Maserati показал самую мощную и быструю серийную модель в своей истории

Итальянский автопроизводитель Maserati представил на автосалоне в Нью-Йорке самую мощную и быструю серийную модель в своем истории – кроссовер Levante Trofeo с 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 Ferrari мощностью 590 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, сообщает Motor.
Двигатель укомплектован новыми турбонагнетателями, головками блока цилиндров, распредвалами и клапанами, для него переписана программа работы электронного блока управления. Также новинку оснастили особыпм режимом движения Corsa с лаунч-контролем и динамической системой контроля устойчивости IVC.
Силовая установка сочетается с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Q4. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.
От обычной версии этого кроссовера Trofeo отличается 22-дюймовыми колесными дисками, измененными боковыми вентиляционными прорезями, вертикальными "лезвиями" в передних воздухозаборниках и сплиттером из углепластика. Из композита выполнены вставки на боковых накладках кузова, горизонтальная накладка заднего бампера, крышка двигателя и элементы интерьера.
Также в список оснащения входят спортивные тормозные механизмы, спортивные сиденья с отделкой кожей, матричная светодиодная оптика и аудиосистема Bowers & Wilkins с 17 динамиками.
До этого самой мощной серийной машиной в модельном ряду Maserati был седан Quattroporte GTS, также оснащенный 3,8-литровой "восьмеркой", но с отдачей 530 л. с. и 650 Нм, отмечается в публикации.