четверг, 29 марта 2018 г.
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Фото и видео: Maserati показал самую мощную и быструю серийную модель в своей истории

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ФОТО: Anthony Behar/Anthony Behar/Sipa USA

Итальянский автопроизводитель Maserati представил на автосалоне в Нью-Йорке самую мощную и быструю серийную модель в своем истории – кроссовер Levante Trofeo с 3,8-литровым твин-турбо двигателем V8 Ferrari мощностью 590 лошадиных сил и 730 Нм крутящего момента, сообщает Motor.

Двигатель укомплектован новыми турбонагнетателями, головками блока цилиндров, распредвалами и клапанами, для него переписана программа работы электронного блока управления. Также новинку оснастили особыпм режимом движения Corsa с лаунч-контролем и динамической системой контроля устойчивости IVC.

Силовая установка сочетается с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Q4. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

От обычной версии этого кроссовера Trofeo отличается 22-дюймовыми колесными дисками, измененными боковыми вентиляционными прорезями, вертикальными "лезвиями" в передних воздухозаборниках и сплиттером из углепластика. Из композита выполнены вставки на боковых накладках кузова, горизонтальная накладка заднего бампера, крышка двигателя и элементы интерьера.

Также в список оснащения входят спортивные тормозные механизмы, спортивные сиденья с отделкой кожей, матричная светодиодная оптика и аудиосистема Bowers & Wilkins с 17 динамиками.

До этого самой мощной серийной машиной в модельном ряду Maserati был седан Quattroporte GTS, также оснащенный 3,8-литровой "восьмеркой", но с отдачей 530 л. с. и 650 Нм, отмечается в публикации.

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