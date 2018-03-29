Фото и видео: Maserati показал самую мощную и быструю серийную модель в своей истории

Двигатель укомплектован новыми турбонагнетателями, головками блока цилиндров, распредвалами и клапанами, для него переписана программа работы электронного блока управления. Также новинку оснастили особыпм режимом движения Corsa с лаунч-контролем и динамической системой контроля устойчивости IVC.

Силовая установка сочетается с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Q4. Разгон с места до 100 км/ч занимает 3,9 секунды, а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

От обычной версии этого кроссовера Trofeo отличается 22-дюймовыми колесными дисками, измененными боковыми вентиляционными прорезями, вертикальными "лезвиями" в передних воздухозаборниках и сплиттером из углепластика. Из композита выполнены вставки на боковых накладках кузова, горизонтальная накладка заднего бампера, крышка двигателя и элементы интерьера.

Также в список оснащения входят спортивные тормозные механизмы, спортивные сиденья с отделкой кожей, матричная светодиодная оптика и аудиосистема Bowers & Wilkins с 17 динамиками.