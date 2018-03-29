Рыбак случайно пересек эстонско-российскую границу и был задержан

В среду утром рыбак из Эстонии по ошибке пересек контрольную линию на льду Чудского озера и оказался на российской стороне, где его задержали пограничники и назначили ему денежный штраф.
В среду утром радарный наблюдатель заставы Саатсе обнаружил на льду Чудского озера человека, который незаконно пересек контрольную линию в направлении из Эстонии в Россию. Поскольку патрулировавшие озеро пограничники были недостаточно близко к месту совершения нарушения, рыбак успел до прибытия патруля пересечь контрольную линию в сторону России и был там задержан российской погранслужбой. Задержанный оказался 58-летним гражданином Эстонии, его доставили на берег и составили протокол.
"Рыбак двигался против солнца, которое его слепило, и не видел, правильно ли направляется и насколько близко находится от контрольной линии. Из-за плохой погоды некоторые указательные знаки упали или были перевернуты, - описал случившееся дежурный по заставе Пааво Миксон — Рыболовы считают, что рыба покрупнее водится именно близ границы, и зачастую подходит очень близко к контрольной линии".
Вечером того же дня эстонские и российские пограничники встретились на льду озера, где рыбак был передан эстонской стороне. За незаконное пересечение контрольной линии российские пограничники оштрафовали его на 3000 рублей — это чуть больше 40 евро.