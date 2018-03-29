В странах Балтии приостанавливают продажи автомобилей Volkswagen, работающих на газе

Официальный автомобильный дилер марок Audi и Volkswagen в странах Балтии Møller Baltic Import (MBI) приостановил продажи работающих на компримированном природном газе (CNG) автомобилей, поскольку пункты осмотра автомобилей сейчас не позволяют проводить проверку газовых баллонов в соответствии с установленными правилами.
«Приостановлены поставки с завода всех работающих на CNG легковых автомобилей, это касается всех стран Балтии», - сказал BNS член правления Møller Auto Tallinn OÜ Тарви Хирв.
«Причиной приостановки продаж работающих на CNG легковых автомобилей Volkswagen является то обстоятельство, что местные пункты осмотра автомобилей технически не готовы для проведения соответствующих требованиям директивы ECE-R 110 проверок газовых баллонов. Для визуального осмотра газовых баллонов и прочих компонентов, а также выявления потенциальной коррозии нужно снять с баллона оболочку. Пункты техосмотра в Эстонии, Латвии и Литве эту задачу не выполняют», - добавил он.
При этом дистрибьютор надеется, что в ближайшее время по всей Балтии возобновятся продажи работающих на CNG автомобилей. «Мы надеемся, что остановка работающих на CNG легковых автомобилей носит временный характер, поскольку в последние годы объем продаж этих автомобилей стабильно рос. Поиском решений занимается импортер Volkswagen в Балтии Møller Baltic Import в сотрудничестве с представителями других марок автомобилей», - отметил Хирв.