В странах Балтии приостанавливают продажи автомобилей Volkswagen, работающих на газе

«Приостановлены поставки с завода всех работающих на CNG легковых автомобилей, это касается всех стран Балтии», - сказал BNS член правления Møller Auto Tallinn OÜ Тарви Хирв.

«Причиной приостановки продаж работающих на CNG легковых автомобилей Volkswagen является то обстоятельство, что местные пункты осмотра автомобилей технически не готовы для проведения соответствующих требованиям директивы ECE-R 110 проверок газовых баллонов. Для визуального осмотра газовых баллонов и прочих компонентов, а также выявления потенциальной коррозии нужно снять с баллона оболочку. Пункты техосмотра в Эстонии, Латвии и Литве эту задачу не выполняют», - добавил он.