четверг, 29 марта 2018 г.
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Представитель Госдепа: Вашингтон подозревает РФ в попытках повлиять на выборы в США, Мексике и Молдавии

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Хизер Нойерт.

ФОТО: Alex Brandon/AP

Администрация президента США Дональда Трампа занимает по отношению к России более жесткую позицию, чем администрация предыдущего президента США Барака Обамы, заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт в четверг в эфире канала CNN.

"Эта администрация жестка по отношению к России, на самом деле жестче, чем предыдущая администрация", - сказала Нойерт.

Она отметила, что США "пристально следят за попытками России вмешаться в промежуточные выборы в США".

"Мы также видим, что Россия прямо сейчас делает с выборами в других странах. Мы видим признаки хакерских атак. Предстоящие выборы в Молдавии, в Мексике - они (российские хакеры - ИФ) действуют по всему миру", - сказала она.

"Мы жестки по отношению к России, где это необходимо, мы раз за разом критикуем Россию... за дестабилизирующие действия в Сирии, в Грузии, на Украине, по всему миру", - отметила Нойерт.

Также она упомянула отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых представитель Госдепа назвала "двумя британскими подданными".

"США решительно поддерживает Великобританию в этой ситуации", - сказала она.

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