Полиции нужна помощь: в Юленурме без вести пропала 78-летняя Роза

По словам соседей проживающей на улице Каазику в поселке Юленурме (Тартумаа) женщины, еще вчера вечером она была дома, но после этого ее никто не видел. Так как Роза длительное время не отвечала на телефонные звонки, близкие решили проверить ее квартиру. Там пожилой женщины не оказалось. Все ее личные вещи, включая телефон, остались дома, а лежавшая в почтовом ящике ежедневная газета позволила заключить, что жительница Юленурме могла пропасть еще прошлым вечером.

Так как речь идет о человеке в возрасте, полиция в первую очередь проверила, не попала ли она в больницу. Также близкие и полиция пообщались с соседями и другими жителями поселка, но никто пропавшую не видел и не знает, куда она могла пойти.

Полиция продолжает сбор информации о том, куда Роза могла направиться и ведет поиски в окрестностях ее дома, в том числе и с помощью дрона. Всех, кто знает о местонахождении Розы, просят звонить по номеру 112.