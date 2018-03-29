Власти Флоренции придумали, как бороться с туристами

В прошлом году власти Флоренции придумали способ бороться с туристами, которые в хорошую погоду заполоняют ступеньки церквей, исторических памятников и близлежащие тротуары, пишет turizm.ru. На ступеньках и бордюрах гости города просто отдыхают и часто перекусывают, оставляя кучи мусора. Чтобы этого избежать, власти города решили периодически поливать водой излюбленные гостями и горожанами места, особенно в обеденное время.

Как заявил мэр Дарио Нарделла, прошлогодний опыт оказался эффективным, и в этом году его решено повторить. Лестницы и тротуары будут снова поливать водой, чтобы не допустить организации там «лагерей», где едят, пьют и мусорят, отметил градоначальник. Он также выразил сожаление, что теплая флорентийская погода снижает эффект от поливочной процедуры, так как уже через 10 минут палящее солнце делает политые ступеньки вновь сухими.