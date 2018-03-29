Власти Флоренции придумали, как бороться с туристами

Во Флоренции будут поливать водой ступеньки церквей, памятников и других достопримечательностей, чтобы избавиться от туристов. Об этом пишет Vector News.
В прошлом году власти Флоренции придумали способ бороться с туристами, которые в хорошую погоду заполоняют ступеньки церквей, исторических памятников и близлежащие тротуары, пишет turizm.ru. На ступеньках и бордюрах гости города просто отдыхают и часто перекусывают, оставляя кучи мусора. Чтобы этого избежать, власти города решили периодически поливать водой излюбленные гостями и горожанами места, особенно в обеденное время.
Как заявил мэр Дарио Нарделла, прошлогодний опыт оказался эффективным, и в этом году его решено повторить. Лестницы и тротуары будут снова поливать водой, чтобы не допустить организации там «лагерей», где едят, пьют и мусорят, отметил градоначальник. Он также выразил сожаление, что теплая флорентийская погода снижает эффект от поливочной процедуры, так как уже через 10 минут палящее солнце делает политые ступеньки вновь сухими.
Особенно актуально своеобразное смывание туристов стало на близлежащей территории базилики Санта-Кроче. Толпы туристов ежедневно прибывают сюда, чтобы увидеть фрески Джотто, гробницы Микеланджело, Данте и Галилея. После увиденного большая часть людей отдыхает на ступеньках, ведущих к популярной достопримечательности. Примеру Флоренции также последовали на Капри. Не исключено, что к постоянному мытью ступенек прибегнут и в других итальянских городах.