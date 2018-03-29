Обнародован составленный властями Эстонии список Магнитского

В соответствии с решением правительства, в отношении следующих лиц вводятся международные санкции, означающие запрет на въезд в Эстонию (следом за фамилией, именем и отчеством следует дата рождения):

1. Алаудиннов Апти Харонович (также Алаудинов, Апт Ааронович, Апт Ааронович; Алаудинов, Апти) 05.10.1973;

2. Алисов Игорь Борисович - 11.03.1968;

3. Аничин Алексей Васильевич (также Anichin, Alexei Vasilievich) - 01.12.1949;

4. Антонов Евгений Ювенальевич - 1955;

5. Бастрыкин Александр Иванович - 27.08.1953;

6. Богатырев Леча (также Bogatyrev, Lecha; Bogatyryov, Lecha) 14.03.1975;

7. Даудов Магомед Хожахмедович (также Daudov, Magomed Hozhahmedovich; Daudov, Magomed Hojahmedovich) - 26.02.1980;

8. Дроганов Алексей O. - 11.10.1975;

9. Дукузов Казбек - 1974;

10. Гаус Александра Викторовна (также Gauss, Alexandra) - 29.03.1975;

11. Гордиевский Станислав Евгеньевич - 09.09.1977;

12. Грин Виктор Яковлевич (также Grin, Viktor) - 01.01.1951;

13. Кадыров Рамзан Ахматович (также Kadyrow, Ramzan Achmatowisch) - 05.10.1976;

14. Kaрпов Павел - 27.08.1977;

15. Kaтаев Аюб Вахаевич (также Kataev, Ayubkhan Vakhaevich; Kataev, Aiub) 01.12.1984; 01.12.1980;

16. Химина Елена - 11.09.1953;

17. Хлебников Вячеслав Георгиевич (также Khlebnikov, Viacheslav) - 09.07.1967;

18. Кибис Борис Борисович - 20.11.1977;

19. Клюев Дмитрий Владиславович (также Klyuyev, Dmitriy) - 10.08.1967;

20. Koмнов, Дмитрий -17.05.1977;

21. Koвтун Дмитрий - 1965;

22. Kратов Дмитрий Борисович - 16.07.1964;

23. Kречетов Андрей Александрович - 22.09.1981;

24. Криворучко Алексей (также Krivoruchko, Alex; Krivoruchko, Alexei) - 25.08.1977;

25. Кузнецов Артем (также Kuznetsov, Artyom) 28.02.1975;

26. Лапшов Павел Владимирович - 07.07.1976;

27. Литвинова Лариса Анатольевна - 18.11.1963;

28. Логунов Олег - 04.02.1962;

29. Луговой Андрей Константинович - 19.09.1966;

30. Maркелов, Виктор Александрович - 15.12.1967;

31. Maйорова Юлия (также Mayorova, Yulya) 23.04.1979;

32. Павлов Андрей (также Pavlov, Andrey Aleksandrovich; Pavlov Andrei Alexeyevich; Pavlov, Andrey) 07.08.1977;

33. Печегин Андрей И. - 24.09.1965;

34. Плаксин Геннадий Николаевич - 31.08.1961;

35. Подопригоров Сергей Г. - 08.01.1974;

36. Прокопенко Иван Павлович - 28.09.1973;

37. Шешеня Алексей Николаевич (также Sheshenya, Alexey) - 16.04.1971;

38. Сильченко Олег Ф. - 25.06.1977;

39. Сташина Елена (также Stashina, Elena; Stashina, Helen) - 05.11.1963;

40. Степанов Владлен Юрьевич - 17.07.1962;

41. Степанова, Ольга Г. - 29.07.1962;

42. Стрижов Андрей Александрович - 01.08.1983;

43. Сугаипов Умар - 17.04.1966;

44. Тагиев Фикрет (также Tagiev, Fikhret Gabdulla Ogly; Tagiyev, Fikhret) - 03.04.1962;

45. Толчинский Дмитрий М. (также Tolchinsky, Dmitry) - 11.05.1982;

46. Ухналева Светлана (также Ukhnalev, Svetlana; Ukhnaleva, Svetlana V.) 14.03.1973;

47. Уржумцев Олег Вячеславович - 22.10.1968;

48. Вахаев Муса (также Vakhayev, Musa) - 1964;

49. Виноградова Наталья В. - 16.06.1973.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер сообщил, что в предложит в конце марта правительству установить на основании закона о международных санкциях ограничительные меры для 49 лиц из списка Магнитского.

«Я решил подать правительству предложение установить санкции за грубые нарушения прав человека, чтобы обратить внимание на учащающиеся случаи нарушения международного права, - сообщил министр в пресс-релизе МИД Эстонии. - На эскалацию силовой политики, которую мы в последнее время испытывали, следует реагировать, используя для этого все возможности внутригосударственного и международного права».

Миксер указал также и на ухудшение ситуации с правами человека вблизи Европы в последние десятилетия. «ЕС и государства-члены должны отреагировать на ухудшение ситуации в нашем соседстве и внести вклад в обеспечение стабильности и безопасности на границах ЕС. Эстония, конечно, одна из стран, готовых действовать», - сказал министр иностранных дел.

«Нарушение основанного на правилах мирового порядка, в том числе в лице грубого нарушения прав человека не признается, и учитывая это, у министерства есть возможность использовать меры, вытекающие из закона о международных санкциях»,- сказал Миксер.

Еще в декабре 2016 года Рийгикогу принял законодательные поправки, позволяющие запретить въезд в Эстонию лицам, внесенным в так называемый список Магнитского, в то время как МВД эти ограничения до сих пор не реализовало.

Российский юрист Сергей Магнитский в 2008 году был арестован по делу об уклонении от уплаты налогов в фонде Hermitage Capital. Друзья и коллеги аудитора считают, что его взяли под стражу из-за того, что Магнитский раскрыл аферу с дочерними фирмами Hermitage, через которые, по его мнению, ряд чиновников и сотрудников правоохранительных органов изъяли из казны и похитили 5,4 миллиарда рублей под предлогом возврата налогов.