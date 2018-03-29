Причудский рыбный король избежал суда

Окружной суд сегодня оставил в силе решение Тартуского уездного суда о прекращении уголовного производства в отношении предпринимателя Пауля Кярберга и его фирм OÜ Omedu Rand и OÜ Peipus Fish, поскольку бизнесмена признали безнадежно больным.

Суд обосновал прекращение производства тем, что, согласно проведенной по ходатайству защитника Кярберга судебно-медицинской экспертизе, состояние здоровья предпринимателя не позволяет ему участвовать в судебных заседаниях, давать показания или в случае признания вины отбывать наказание. Суда избежали и связанные с ним фирмы.

Прокурор Марге Пюссь ранее обжаловала завершение уголовного производства, поскольку, по ее оценке, экспертиза здоровья Кярберга не соответствует требованиям ему следует назначить новую экспертизу. По словам Пюссь, здоровье Кярберга оценивала комиссия из четырех людей, но только один из них был врачом-специалистом, а остальные — врачи общей практики.

«Я ходатайствовала об экспертизе с комиссией врачей-специалистов, поскольку речь идет об узкой специализации, которую в нынешней комиссии представлял только один человек. Суд не удовлетворил это ходатайство», - сказала Пюссь.

Поэтому она решила обжаловать решение о прекращении уголовного производства, но сегодня суд оставил в силу решение Тартуского уездного суда.

Обвинение в мошенничестве с лодками

В 2011 году фирмы Кярберга Peipus Fish и Omedu Rand ходатайствовали о выделении дотации на реконструкцию трех рыболовецких судов, но, согласно обвинению, этого сделано не было, а на полученные деньги восстановили другие суда или построили новые.

Подозрение у PRIA вызвало то, что в 2012 году подлежащие реновации суда должны были либо быть уже готовы, либо находиться в ремонте, но в это время неотремонтированные суда с определенными номерами можно было видеть в Причудском порту. Одно из них вообще стояло в порту Лохусуу и уже успело зарасти кустарником.

Согласно предъявленному обвинению, у PRIA выманили 98 742 евро, часть дотации осталась не выплаченной.

Предположительно, номера подлежащих реновации судов использовали на новых судах потому, что на покупку новых судов Кярберг дотацию не получил. Цель этой дотации – развитие рыбной ловли на внутренних водоемах, а потому судно, на которое была получена дотация, не может увеличивать свою рыболовецкую мощь.

Кярберг не признал себя виновным ни в одном из инкриминированных ему деяний. Его защитник сказал в суде, что если идентификационные номера судов и меняли, то это должны были делать рыбаки, которым суда были выданы для использования по договорам.

Во время подачи ходатайств о выделении дотаций связанным с Кярбергом предприятиям принадлежали 62 судна, большая часть из которых являются старыми и нуждающимися в ремонте. Фирмы Кярберга подали в PRIA более 50 ходатайств, 15 из которых были удовлетворены, а в отношении трех было возбуждено уголовное дело.