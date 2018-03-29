Галерея: по улицам Таллинна проехался первый эстонский броневик

На броневике была и команда, экипированная в историческую форму со знаками различия того времени. Потом броневик можно будет увидеть на параде 23 июня на Певческом поле и на других мероприятиях, связанных со столетием Кайтселийта.

Оригинал броневика был построен в декабре 1918 года, в дни Освободительной войны на Таллиннском портовом заводе под руководством инженера Саукаса. Броневик имел три отсека: моторный, водителя и боевой. В водительском находились два водителя и пулеметчик с легким пулеметом. На крыше боевого отсека находилась башня с углом разворота в 360 градусов и скорострельной 37-миллиметровой пушкой Хочкинса, а на тыльной стороне отсека - две полукруглые башни с тяжелыми пулеметами "Максим". Броня имела толщину 8-10 мм, боевой отсек - еще и 6-миллиметровые навесы.