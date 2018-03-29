четверг, 29 марта 2018 г.
"Сегодняшняя справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации" Таави Аас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ратас в письме к Медведеву: Эстония готова предложить всестороннюю помощь семьям и близким жертв трагедии в Кемерове

Ратас в письме к Медведеву: Эстония готова предложить всестороннюю помощь семьям и близким жертв трагедии в Кемерове

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в письме, направленном сегодня своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, выразил глубокие соболезнования Российской Федерации и всем россиянам в связи с трагедией в Кемерове.

«Мы в своих мыслях вместе с семьями и близкими погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Эстония готова оказать им всестороннюю поддержку и  помощь», - написал Ратас.

В минувшее воскресенье в Кемерове, в результате вспыхнувшего вечером пожара в торгово-развлекательном центре, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ