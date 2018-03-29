Ратас в письме к Медведеву: Эстония готова предложить всестороннюю помощь семьям и близким жертв трагедии в Кемерове
29 марта 2018 г., 17:56
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в письме, направленном сегодня своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву, выразил глубокие соболезнования Российской Федерации и всем россиянам в связи с трагедией в Кемерове.
«Мы в своих мыслях вместе с семьями и близкими погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Эстония готова оказать им всестороннюю поддержку и помощь», - написал Ратас.
В минувшее воскресенье в Кемерове, в результате вспыхнувшего вечером пожара в торгово-развлекательном центре, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.