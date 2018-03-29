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  • Полиция провела рейд в пассажирских автобусах: результаты неутешительны

Полиция провела рейд в пассажирских автобусах: результаты неутешительны Пассажирам грозят штрафы!

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ФОТО: Politsei

Дорожная полиция вчера в Харьюмаа останавливала автобусы дальнего и ближнего следования, чтобы проверить, используют ли ремни безопасности пассажиры.

В среду на шоссе Таллинн-Нарва, Таллинн-Пярну и Таллинн-Тарту были проверены 27 автобусов, но только в одном у всех пассажиров были пристегнуты ремни безопасности.

«На этот раз полицейские ограничились лишь предупреждением водителю автобуса и пассажирам. Но если в будущем увидим такую же картину, когда люди пытаются быстро пристегнуть ремни безопасности, нельзя исключать, что в следующий раз будем наказывать пассажиров с непристегнутыми ремнями безопасности», - сказал глава патрульной службы центра надзора за движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейн.

Полицейские напоминают, что при возможности следует закреплять и свой багаж. «Даже легкий чемодан или сумка при резком маневре или торможении могут нанести серьезные травмы. Хорошо, если большие чемоданы будут в багажном отделении автобуса или закреплены так, что не смогут двигаться», - говорит Рейн.

В этом году на дорогах Эстонии произошло 244 ДТП, в которых погибло 15 человек и пострадало 323 человека. ДТП с автобусами в этом году было 17, в них погиб один человек и пострадало 29 человек.

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