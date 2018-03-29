четверг, 29 марта 2018 г.
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Вновь приехавшая в Эстонию семья беженцев вернется на свое прежнее место жительства

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Семья беженцев в Германии. Фото иллюстративное

ФОТО: KAI PFAFFENBACH/REUTERS/Scanpix

Возвращенную из Германии в Эстонию семью беженцев по квотам Европейского Союза направили в то же самое местное самоуправление, в котором они жили до того, как самовольно покинули Эстонию.

Об этом BNS сообщила советник Министерства социальных дел по вопросам международной защиты Кайса Юпрус-Тали, отметив, что как и все остальные постоянные жители Эстонии, возвращаемые в Эстонию беженцы, получившие в стране международную защиту, связаны с теми самоуправлениями, где они, в соответствии с регистром народонаселения, зарегистрированы.

«Если за время своего отсутствия в Эстонии они остались без жилья, то вторично государство не станет ни искать им новое, ни компенсировать расходы на него. В то же время, пока они не найдут себе новое жилье, они имеют право на неотложную социальную помощь, которую им может оказать местное самоуправление», - добавила Юпрус-Тали.

Она напомнила, что лицо, которое получило международную защиту, имеет право находиться за пределами Эстонии 90 дней в течение полугода. Если этот срок превышен, государство прекращает выплату всех предусмотренных беженцу пособий.

«Вернувшимся в Эстонию беженцам могут возобновить выплату пособий, но для этого они должны обратиться к соответствующему ведомству. В то же время, у них есть право на получение от местного самоуправления неотложной социальной помощи. У них также есть право получить услуги опорного лица, переводчика и обучения эстонскому языку — все это предусмотрено законом», - пояснила Юпрус-Тали.

Одна из трех переселенных в Эстонию по квоте семей беженцев, которым немецкие власти предписали срок отъезда из Германии, к настоящему моменту вернулась в Эстонию.

Пресс-секретарь МВД в четверг сообщил BNS, что во второй половине марта из Германии в Эстонию прибыла покинувшая в прошлом году Эстонию семья из четырех человек.

Это одна из трех семей, прибывших в Эстонию по квоте и получивших международную защиту, которым германские власти назначили срок отбытия из Германии. Всего в этих семьях 13 человек, Эстонию эти семьи покинули в разные сроки в 2017 году.

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