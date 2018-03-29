Велосипедист совершил неудачный маневр и попал под колеса машины

Центр тревоги сегодня около 16 часов получил сообщение о ДТП в деревне Лаади на 121-м км шоссе Валга-Уулу, где столкнулись автомобиль и велосипедист. По предварительным данным, ехавший по правой стороне дороги в сторону Валга велосипедист начал поворачивать налево прямо перед ехавшим позади Volkswagen Transporter.