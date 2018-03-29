Велосипедист совершил неудачный маневр и попал под колеса машины
29 марта 2018 г., 18:54
Сегодня на шоссе Валга-Уулу в деревне Лаади столкнулись легковая машина и велосипедист, передает Pärnu Postimees.
Центр тревоги сегодня около 16 часов получил сообщение о ДТП в деревне Лаади на 121-м км шоссе Валга-Уулу, где столкнулись автомобиль и велосипедист. По предварительным данным, ехавший по правой стороне дороги в сторону Валга велосипедист начал поворачивать налево прямо перед ехавшим позади Volkswagen Transporter.
В результате ДТП велосипедист пострадал и был доставлен в Пярнускую больницу. Находившиеся в машине три человека не пострадали. Как водитель автомобиля, так и велосипедист были трезвыми.
Все обстоятельства ДТП выясняются.