четверг, 29 марта 2018 г.
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Велосипедист совершил неудачный маневр и попал под колеса машины

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ФОТО: Marko Saarm

Сегодня на шоссе Валга-Уулу в деревне Лаади столкнулись легковая машина и велосипедист, передает Pärnu Postimees.

Центр тревоги сегодня около 16 часов получил сообщение о ДТП в деревне Лаади на 121-м км шоссе Валга-Уулу, где столкнулись автомобиль и велосипедист. По предварительным данным, ехавший по правой стороне дороги в сторону Валга велосипедист начал поворачивать налево прямо перед ехавшим позади Volkswagen Transporter.

В результате ДТП велосипедист пострадал и был доставлен в Пярнускую больницу. Находившиеся в машине три человека не пострадали. Как водитель автомобиля, так и велосипедист были трезвыми.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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