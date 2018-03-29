Суд вынес приговор «главному вору России»

Ближайшие подручные Калашова Андрей Кочуйков (Итальянец) и Батыр Бекмурадов получили восемь лет и 10 месяцев и девять лет четыре месяца строгого режима соответственно.

Еще девять членов банды Шакро осуждены на сроки от семи лет четырех месяцев до восьми лет четырех месяцев. В отношении погибшего подсудимого Андрея Китаева суд прекратил дело в связи со смертью, а дело второго погибшего Филиппа Домаскина вернул в прокуратуру.

Суд учел, что все подсудимые, в том числе Калашов, - "положительно характеризуются". Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Мосгорсуде.

Единственный из подсудимых, кто находился под домашним арестом, - отставной полковник МВД Евгений Суржиков - до вступления приговора в силу будет отправлен под стражу.

Судья Дубков согласился с гособвинением в том, что после убийства в 2013 году криминального авторитета Аслана Усояна (известного как Дед Хасан) Шакро Молодой, ранее отсидевший в Испании, занял лидирующее положение в криминальном мире России и объединил под своим покровительством профессиональных преступников. За это он лично получал часть дохода от преступной деятельности своих подопечных, а также вел так называемый общак - консолидированную преступную кассу.

Напомним, Шакро Молодого задержали в Москве 12 июля 2016 года. Он обвиняется по части 3 статьи 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное организованной группой в особо крупном размере"). Также в его отношении расследуется уголовное дело по части 4 статьи 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"), которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, приближенные вора в законе - Андрей Кочуйков (Итальянец) и Эдуард Романов - вымогали у хозяйки московского ресторана Elements на Рочдельской улице Жанны Ким восемь миллионов рублей, которые та якобы не заплатила дизайнеру Фатиме Мусиковой, будучи недовольной ее работой. В результате в конце 2015 года там произошла перестрелка, в которой участвовали 10 человек, в больницу с ранениями различной степени тяжести были доставлены пять мужчин, двое из которых скончались. В СИЗО попали около десятка предполагаемых подельников Шакро. В их числе - Кочуйков.

Как Калашов купил "шишек" из СК

В июле 2016 года по делу Калашова также были задержаны экс-глава управления собственной безопасности СК РФ полковник Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов, а также заместитель главы СК РФ по Москве Денис Никандров.

По версии следователей из ФСБ, в конце февраля 2016 года Максименко в своей квартире сообщил Ламонову и Никандрову о том, что Калашов предлагает крупную сумму за освобождение из СИЗО своего друга Итальянца. 4 марта того же года от людей Калашова сотрудники СКР, предположительно, получили 500 тысяч евро, после чего "Максименко и Ламонов обеспечивали через имеющиеся контакты с представителями преступного сообщества Калашова дачу необходимых признательных показаний Кочуйковым".

Уголовное дело в отношении Максименко было выделено в отдельное производство, и в настоящее время оно слушается в Мосгорсуде. Ему инкриминируется получение двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Никандров и Ламонов, по информации СМИ, признали вину и заключили сделку со следствием. В отношении них расследование завершено, обвиняемые уже знакомятся с материалами дела.