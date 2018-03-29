Россия проведет необычные учения в Балтийском море: авиасообщение может быть нарушено

Учения будут проходить с 6 до 8 часов. Российская сторона просит Латвию на этот период закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии, передает Rus.TVNET.

Представитель Минобороны Латвии Каспар Галкин сообщил агентству ЛЕТА, что пока Россия не информировала, какое вооружение будет использовано.

Повышенная боеготовность Национальных вооруженных сил Латвии не объявлена.

Министерство обороны вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова и выразило недовольство сложившейся ситуацией. Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России на этой территории проводить подобные учения, ее действия вызывающие и могут быть расценены как демонстрация силы. Также учения могут угрожать движению судов и воздушных судов над Балтийским морем.

Латвийская сторона потребовала у атташе детальной информации о планируемых действиях в латвийской эксклюзивной экономической зоне, а также о том, как будет обеспечена безопасность.