КНФП заказала медиа-экспертизу передачи «Русский вопрос» на ПБК

Комиссия по надзору за финансированием партий (КНФП) заказала проведение медиа-экспертизы, чтобы выяснить, не является ли выпускаемая в эфире Первого Балтийского канала (ПБК) передача «Русский вопрос» скрытой рекламой, об этом в четверг сообщила новостная программа канала TV 3 "Seitsmesed uudised".
КНФП уже в январе начала расследование обстоятельств, при которых центристы, стоящие у власти в Таллинне, закупили у ПБК передачи и не являются ли эти передачи скрытым пожертвованием партии.
Председатель комиссии Ардо Оясалу сообщил в четверг, что сейчас КНФП сосредоточится на передаче «Русский вопрос». По его словам, комиссия решила заказать медиа-экспертизу, которая должна выяснить, не является ли эта передача на самом деле скрытой рекламой партии, способом привлечь внимание потенциальных избирателей проголосовать за нее.
Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер не счел необходимым проведение дополнительной экспертизы. По словам Мельдера, почти во всех передачах, попавших в поле зрения наблюдателей-экспертов, участниками были представители и других партий.