КНФП заказала медиа-экспертизу передачи «Русский вопрос» на ПБК

КНФП уже в январе начала расследование обстоятельств, при которых центристы, стоящие у власти в Таллинне, закупили у ПБК передачи и не являются ли эти передачи скрытым пожертвованием партии.

Председатель комиссии Ардо Оясалу сообщил в четверг, что сейчас КНФП сосредоточится на передаче «Русский вопрос». По его словам, комиссия решила заказать медиа-экспертизу, которая должна выяснить, не является ли эта передача на самом деле скрытой рекламой партии, способом привлечь внимание потенциальных избирателей проголосовать за нее.