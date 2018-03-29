"Буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов Хантсман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США", - сказал он журналистам на пресс-конференции в четверг.

Кроме того, Лавров заявил, что ответные меры на высылку дипломатов РФ из США будут не только зеркальными, передает "Интерфакс". "Ответные меры будут зеркальными и не только", - сказал он.

Также Москва примет зеркальные меры в отношении дипломатов других стран, помимо США, заявил Лавров.

"В отношении остальных стран тоже все зеркально в том, что касается количества людей, которые будут уезжать из Российской Федерации из состава дипломатических миссий. На данный момент это пока все", - сказал министр на пресс-конференции.

"Мы параллельно хотим не просто реагировать на абсолютно неприемлемые действия, которые в наш адрес предпринимаются под жесточайшим давлением США и Великобритании под предлогом так называемого "дела Скрипалей", - подчеркнул министр.

26 марта администрация президента США Дональда Трампа решила выслать из страны 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле в связи с ситуацией вокруг отравления в британском городе Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

По словам высокопоставленных представителей американской администрации, высылаемые российские дипломаты занимались разведывательной деятельностью. Они должны в течение недели покинуть территорию США. Среди высылаемых дипломатов оказались около десяти сотрудников российского постпредства при ООН.

Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.