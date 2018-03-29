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Дочь Сергея Скрипаля Юлия пришла в сознание и разговаривает, сообщили источники Би-би-си.

Как сообщили в больнице Солсбери, состояние дочери Сергея Скрипаля Юлии быстро улучшается и больше не оценивается как критическое. Ее отец, также отравленный нервно-паралитическим веществом в начале марта в Англии, остается в критическом, но стабильном состоянии.

Доктор Кристин Бланшард из больницы Солсбери сообщила: "Она [Юлия Скрипаль] хорошо отреагировала на лечение, но мы продолжаем оказывать ей квалифицированную медицинскую помощь в круглосуточном режиме".

"Я хочу воспользоваться этой возможностью еще раз поблагодарить руководство больницы за оказание помощи пациентам на таком высочайшем уровне в эти недели. Я горда людьми, работающими непосредственно с пациентами и теми, кто их поддерживал", - сказала она.

Корреспондент Би-би-си Дункан Кеннеди сообщил, что, похоже, для Юлии Скрипаль худшее уже позади. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Но пока рано говорить, как случившееся скажется на ее здоровье в долгосрочной перспективе, отмечает он.

Между тем полиция установила ограждения вокруг детской площадки в парке неподалеку от дома Скрипалей. "Полиция осмотрит ее в качестве меры предосторожности", - сообщил заместитель помощника комиссара полиции Дин Хэйдон.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия вот уже три недели находятся в больнице после отравления неизвестным веществом.

Их обнаружили днем 4 марта в центре Солсбери на скамейке в сквере без сознания. До этого они заходили в местный паб The Mill и пообедали в сетевой пиццерии Zizzi.

Как накануне сообщили полицейские Скотленд-Ярда, местом первого контакта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с "Новичком" была входная дверь их дома. По словам корреспондента Би-би-си, самая высокая концентрация вещества была обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей в Солсбери.

Ранее эксперты давали неутешительные прогнозы относительно здоровья Скрипалей.

Один из разработчиков вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали, Вил Мирзаянов, сказал в интервью Русской службе Би-би-си, что если они выживут, то "не будут прикованы к постели, и даже, возможно, смогут ходить". Главная опасность, по его мнению, исходит от поражения центральной нервной системы.

От смерти их спасло то, что им был введен внутривенно атропин или афин, однако из-за того, что антидот ввели слишком поздно, они уже получили необратимые поражения организма, предполагал Мирзаянов.

22 марта английский суд разрешил взять пробы крови у Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и передать их для независимого анализа экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Долгосрочные последствия воздействия этого вещества на состояние их здоровья в полной мере не ясны, хотя медицинские анализы свидетельствуют о том, что их умственные способности могут пострадать в неизвестной и пока не исследованной степени", - пояснил тогда судья Дэвид Уильямс из Опекунского суда в Лондоне.

В тот же день стало известно, что из больницы выписали полицейского, оказывавшего Скрипалям первую помощь.

Сержант полиции Солсбери Ник Бейли пробыл в больнице около двух недель. Он одним из первых обыскал дом Скрипалей и почти сразу же попал в больницу. Некоторое время он находился в тяжелом состоянии.

"Новичок" - группа химических агентов, принадлежащих к классу фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия.

Они были разработаны в СССР в Государственном союзном НИИ органической химии и технологии (ГСНИИОХТ), расположенном в Москве на шоссе Энтузиастов. Программа создания этих отравляющих веществ называлась "Фолиант".

Впервые о "Новичке" заговорили открыто в 1992 году. 16 сентября в газете "Московские новости" была опубликована статья "Отравленная политика". Ее авторами были Вил Мирзаянов - на тот момент уже бывший сотрудник ГСНИИОХТ, имевший доступ к особо секретной информации, а также Лев Федоров - ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии (ГЕОХИ) РАН.

Международный кризис

Британские власти обвинили в отравлении российские спецслужбы. Москва все обвинения отвергла и в ответ обвинила власти Великобритании в неспособности обеспечить безопасность россиян на британской территории.

В своем комментарии ведомство упомянуло, в частности, смерть бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося в Великобритании в 2006 году из-за отравления полонием. Ответственность за его гибель Лондон, как и в случае со Скрипалем, возложил на Россию.

Комментируя суть самого дела Скрипаля, на фоне которого резко обострились отношения Британии и России, ведомство заявляет, что Лондон обвинил Россию в отравлении собственных граждан, "не предъявляя никаких доказательств и даже не выдвигая никакой конкретной картины произошедшего".

За два дня - 26 и 27 марта - 26 стран мира и НАТО объявили о высылке более чем ста российских дипломатов в знак солидарности с Британией. США высылают 60 российских дипломатов, страны континентальной Европы - более 50, Канада - четверых, Австралия - двоих.

Россия пообещала принять ответные меры и также выслать дипломатов из стран, которые выдворили сотрудников российских дипмиссий. Ранее она уже выслала из Москвы 23 британских дипломата в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Лондона.

История Скрипаля

В 1990-е Скрипаль занимал довольно высокопоставленную должность в ГРУ, связанную с подбором кадров спецслужбы.

По версии российских спецслужб, Скрипаль был завербован британцами в 1995 году. Причины, по которым офицер пошел на сотрудничество с британской разведкой, не называются.

В 1999 году Скрипаль вышел в отставку в звании полковника. Затем он еще несколько лет работал в управлении делами МИД России.

В декабре 2004 года ФСБ арестовала Скрипаля. На него завели дело о госизмене.

Скрипаль признал свою вину, в 2006 году Московский окружной военный суд приговорил его к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. Его лишили всех званий.

Племянница Скрипаля, Виктория Скрипаль рассказала в интервью Русской службе Би-би-си о ситуации в семье после суда над Сергеем: "Юля очень хотела поменять фамилию. Мы с сестрой даже после того, что произошло, не собирались менять фамилию. А у Юли возникала такая мысль, были сложности с работой, с общением".

Полностью свой срок Скрипаль не отсидел. В июле 2010 года его, а также ученого Игоря Сутягина и еще двух осужденных за госизмену россиян Александра Запорожского и Геннадия Василенко обменяли на группу российских разведчиков, разоблаченных в США.

После обмена Скрипаль поселился в Британии.

По словам источников Би-би-си, близких к спецслужбам Великобритании, Скрипаль иногда приходил в Секретную разведывательную службу МИ6 и военные академии, читал курсантам лекции о ГРУ.