Фото: пьяный мужчина пытался попасть на концерт сквозь закрытую стеклянную дверь

28 марта около 4.30 утра пьяный мужчина упорно брал штурмом стеклянную дверь концертного зала «Ванемуйне». Он бился об нее до тех пор, пока на стекле не появились трещины. Сейчас стекло от окончательного обрушения спасает черная клейкая лента, передает Tartu Postimees.
Директор концертного зала «Ванемуйне» Кульво Тамра говорит, что, к счастью, пьяный мужчина не смог попасть внутрь, и хотя стекло было повреждено, косяк двери цел и конструкция, которая позволяет дверям открываться в разные стороны, также не повреждена.
Также Тамра отметил, что вандал уже возместил ущерб (трехзначная сумма) и принес свои искренние извинения.
Директор сказал, что инцидент заметили случайные прохожие, которые и позвонили в полицию. Полицейский патруль быстро прибыл на место и задержал пьяного мужчину у дверей концертного зала.