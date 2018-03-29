Фото: пьяный мужчина пытался попасть на концерт сквозь закрытую стеклянную дверь

Директор концертного зала «Ванемуйне» Кульво Тамра говорит, что, к счастью, пьяный мужчина не смог попасть внутрь, и хотя стекло было повреждено, косяк двери цел и конструкция, которая позволяет дверям открываться в разные стороны, также не повреждена.

Также Тамра отметил, что вандал уже возместил ущерб (трехзначная сумма) и принес свои искренние извинения.