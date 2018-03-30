пятница, 30 марта 2018 г.
"Сам способ управления страной, который практикует Владимир Владимирович, заключается именно в непредсказуемости главных решений" Антон Алексеев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Провалившийся под лёд мальчик чудом сумел выбраться

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Спасатели.

ФОТО: Postimees.ee

В четверг вечером недалеко от Тарту провалившийся под лёд мальчик чудом сумел выбраться. 

В 20:34 в Службу спасения поступило сообщение о том, что в поселке Хааге человек упал в пруд. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили насквозь мокрого семилетнего мальчика. Выяснилось, что мальчик решил поиграть рядом с прудом, отошел от берега и провалился под лёд. Однако, ему удалось выбраться самому.

Мальчика обнаружил хозяин садоводства Хааге Арво Лаурингсон. Ребенок находился в шоке и неразборчиво пытался объяснить, что с ним была еще бабушка, которая куда-то пропала. Почувствовав неладное, Лаурингсон вызвал спасателей, которые по прибытию начали искать под водой пропавшую женщину.

Однако, в ходе дальнейшего разговора с мальчиком выяснилось, что на самом деле бабушки с ним не было, и она вовсе живет в Пылтсамаа. Скорее всего ребенок испугался, что будет наказан за прогулку по льду без присмотра взрослых, и решил добавить к своему рассказу взрослого человека.

Упавшего в воду ребенка нашли соседи, на место также прибыла его мать, которой его и передали. Спасатели нашли на глубине двух метров на дне пруда потерянный мальчиком резиновый сапог.

«Детей, которые сами не осознают опасность, нужно предупреждать о связанных со льдом рисках и запретить им выходить на лед», - подчеркнули спасатели. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ