В США сочли ответ РФ на высылку российских дипломатов безосновательным

Об этом заявила на брифинге официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. Науэрт отметила, что "России не следует действовать, будто она жертва". Действия РФ представитель Госдепа назвала "досадными" и "необоснованными".

В свою очередь посол США в России Джон Хантсман в своем заявлении отметил, что ответные меры Москвы свидетельствуют о ее незаинтересованности в диалоге с Вашингтоном по важным вопросам. Ранее в четверг Хантсмана вызвали в МИД РФ и передали ноту протеста по поводу требования американских властей выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле.

Также дипломата уведомили об ответных мерах России. В частности, объявлены персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге "за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом". Их высылают из РФ, и на отъезд дают неделю (до 5 апреля). Также решено закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить здание американские дипломаты должны в ближайшие два дня, до 31 марта.

США 26 марта объявили о высылке из Штатов 60 российских дипломатов и закрытии консульства РФ в Сиэтле. Меры были предприняты из-за химической атаки в Великобритании, в результате которой 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.