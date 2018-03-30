пятница, 30 марта 2018 г.
"Сегодняшняя справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации" Таави Аас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Видео: Россия провела испытания новой баллистической ракеты "Сармат"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: AP/SCANPIX

На космодроме Плесецк проведены испытания новой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) тяжелого класса "Сармат", сообщает Newsru.com со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Очередные испытания позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР, говорится в публикации официального печатного органа военного ведомства - газеты "Красная звезда".

Минобороны выложило на своей странице в YouTube видео с запуском ракеты "Сармат". На 22-секундном ролике показана взлетающая ракета, а также можно наблюдать процесс отделения порохового аккумулятора давления, предназначенного для выталкивания ракеты из шахты до включения основных двигателей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ