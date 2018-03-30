Видео: Россия провела испытания новой баллистической ракеты "Сармат"

Очередные испытания позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты. Кроме того, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) оценили правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при создании ракетного комплекса, оснащенного данной МБР, говорится в публикации официального печатного органа военного ведомства - газеты "Красная звезда".

Минобороны выложило на своей странице в YouTube видео с запуском ракеты "Сармат". На 22-секундном ролике показана взлетающая ракета, а также можно наблюдать процесс отделения порохового аккумулятора давления, предназначенного для выталкивания ракеты из шахты до включения основных двигателей.