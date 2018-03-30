Трамп заявил Путину о победе в потенциальной гонке вооружений

По словам двух чиновников, Трамп в ходе разговора с Путиным, который состоялся 20 марта, заявил: "Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю".

Как отмечает один американский чиновник, представленные президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения "действительно вывели президента США из себя".

В свою очередь советники американского лидера по нацбезопасности сообщили, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность".

Разговор Трампа с Путиным состоялся 20 марта по инициативе американской стороны. Американский президент поздравил Путина с победой на выборах. Как сообщила тогда пресс-служба Кремля, в ходе разговора "условлено о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США".